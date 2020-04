Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): BUY

^

Original-Research: Aroundtown SA - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SAISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update Empfehlung: BUY seit: 06.04.2020 Kursziel: 10 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 10,00.

Zusammenfassung: Dank seiner robusten Bilanz und seines diversifizierten Portfolios, glauben wir, dass Aroundtown den Pandemiesturm gut durchstehen und seine Position in der Gewerbeimmobilienlandschaft festigen wird. Wir haben unser Modell überarbeitet, um den Unternehmenszusammenschluss mit TLG widerzuspiegeln, und die Auswirkungen unterschiedlich starker wirtschaftlicher Störungen auf die FFO 1-Ströme und die Kapitalstruktur von AT simuliert. Die Ergebnisse sind höchst beruhigend. Die Börse hat ein Weltuntergangsszenario in den AT-Aktienkurs eingepreist. Wir halten dies für übertrieben und glauben, dass opportunistische Investoren für den Aufbau von Positionen auf dem aktuellen Niveau reichlich belohnt werden. Unsere Empfehlung bleibt Kaufen mit einem unveränderten Kursziel von EUR10.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 10.00 price target.

Abstract: We believe Aroundtown will weather the pandemic storm and solidify its position on the commercial property landscape, thanks to its robust balance sheet and diversified portfolio. We overhauled our model to reflect the business combination with TLG and simulated the impact of varying degrees of the economic dislocation on AT's FFO 1 streams and capital structure. The results are highly reassuring. The stock market has priced a doomsday scenario into the AT share price. We think this is overdone and believe opportunistic investors will be richly rewarded for building positions at current levels. Our rating remains Buy with a EUR10 price target.

