Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SAISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 27.11.2020 Kursziel: 8,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung: Der 9M-Bericht zeigte stabile Ergebnisse, während das Unternehmen sein Portfolio weiter optimierte (unterzeichnete Veräußerungen i.H.v. EUR2,1 Mrd. in diesem Jahr) und die Auswirkungen der Pandemie mit seinen Mietern bewältigte. Die Hauptkennzahlen stiegen auf Jahresbasis, angeführt von einem Anstieg der Nettomiete um 37% auf EUR758 Mio. Die Neubewertungen im dritten Quartal übertrafen unsere Erwartungen, während sich die Quote der Mieteinnahmen im Sommer verbesserte (9M: 85%; ohne Hotels 96%). AT schlägt vor, eine Dividende von EUR0,14 auszuschütten, und das Aktienrückkaufprogramm wird den Aktionären im Jahr 2021 einen guten Wertzuwachs bringen. Wir behalten unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR8,60 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract: Nine month reporting showed steady results as the company continued to optimise its portfolio (EUR2.1bn of disposals signed YTD) and work through the effects of the pandemic with its tenants. Headline figures grew on an annualised basis led by a 37% rise in net rent to EUR758m. Q3 revaluations outperformed our expectations, while rent collections improved during the summer (9M: 85%; excl. hotels 96%). AT proposes to pay out a EUR0.14 dividend and the buyback program will spur good value uplift on 2021 results for shareholders. We remain Buy-rated on AT1 with an EUR8.6 price target.

