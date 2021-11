Original-Research: Aroundtown SA (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Aroundtown SA

Unternehmen: Aroundtown SAISIN: LU1673108939

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 25.11.2021 Kursziel: EUR8,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 8,60.

Zusammenfassung: Der Q3-Bericht lag nahe an unseren Zielen und war von der laufenden Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden und ausgereiften Immobilien und von der erstmaligen Konsolidierung der Grand City Properties gekennzeichnet. Die Portfolioqualität nimmt zu, und das Management bestätigte die Guidance für 2021 (FFOPS 1: EUR0,29 bis EUR0,31). Der Hotelsektor sieht sich mit neuen Pandemie-Gegenwinden konfrontiert, bleibt jedoch für vollständig geimpfte Reisende offen. Die 9M-Nettomiete belief sich auf EUR773 Mio., und FFOPS 1 stieg um 5% J/J auf EUR0,23, unterstützt durch den Aktienrückkauf. Auf nicht bereinigter Basis erhöhte sich der FFOPS 1 um 11% J/J, und NTAPS stieg auf Jahresbasis um 3% auf EUR9,80. Wir behalten unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von EUR8,60 für Aroundtown bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Aroundtown SA (ISIN: LU1673108939). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his EUR 8.60 price target.

Abstract: Third quarter reporting was close to our targets and characterised by the ongoing disposal of non-core and mature assets and the first time consolidation of Grand City Properties. Portfolio quality is on the rise, and management confirmed 2021 guidance (FFOPS 1: EUR0.29 to EUR0.31). The hotel sector is facing new pandemic headwinds but remains open to fully vaccinated travellers. 9M net rent tallied EUR773m, and FFOPS 1 climbed 5% Y/Y to EUR0.23 supported by the share buyback. On a non-adjusted basis, FFOPS 1 increased 11% Y/Y, and NTAPS is up 3% YTD to EUR9.8. We remain Buy-rated on Aroundtown with an unchanged EUR8.6 target price.

