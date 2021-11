Original-Research: asknet Solutions AG (von Sphene Capital GmbH)

Original-Research: asknet Solutions AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu asknet Solutions AG

Unternehmen: asknet Solutions AG

ISIN: DE000A2E3707

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 25.11.2021

Kursziel: EUR 8,60 (bereinigt um Kapitalerhöhung) Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Kapitalerhöhung vollständig platziert

Die durch die Kapitalerhöhung finanzierten Maßnahmen werden nach unserer Einschätzung eine dynamische Umsatz- und Ertragsentwicklung zur Folge haben, denen jedoch der Verwässerungseffekt durch die Kapitalmaßnahme gegenübersteht. Wir bestätigen dementsprechend unser aus einem dreistufigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes, aber um die neue Anzahl ausstehender Aktien adjustiertes Kursziel von EUR 8,60 und unser Buy-Rating für die Aktien der asknet Solutions AG. Basis für unsere Kurszielberechnung sind die vom Vorstand für das Jahr 2023e vorgestellten und auf dem gestrigen Eigenkapitalforum bestätigten Erwartungen zu Umsatz und Rohertrag der drei Geschäftsfelder, bei deren Eintreten sich aus unserer Sicht eine deutliche Unterbewertung der Aktie ergibt.

asknet Solutions hat eine Barkapitalerhöhung mit einem Bezugsverhältnis von

2:3 erfolgreich platziert. Im Zuge der Kapitalerhöhung steigt das Grundkapital um 1.961.295 Aktien von 1.307.530 Aktien auf 3.268.825 Aktien an. 828.523 Aktien (42,2%) aus der Kapitalerhöhung wurden von Altaktionären gezeichnet, die verbleibenden 1.132.772 Aktien (57,8%) wurden von einem neuen, derzeit namentlich nicht genannten Investor gezeichnet.

Bei einem Bezugskurs von EUR 3,50 Aktie ergibt sich ein Nettoemissionserlös von EUR 6,8 Mio., der nach Unternehmensangaben in strategische Projekte und Akquisitionen in den beiden Geschäftsbereichen Academics und New Pipeline (75%), in technologische Weiterentwicklungen und zusätzliche Ressourcen bzw. Marketingaktivitäten im Geschäftsbereich eCommerce Solutions (15%) investiert sowie als Liquiditätsreserve und für sonstige operative Verbesserungen (10%) gehalten werden soll.

Ohne Einbeziehung einer aus der Kapitalerhöhung nach unserer Einschätzung möglichen zusätzlichen Wachstumsbeschleunigung liegt der entstehende Verwässerungseffekt beim Ergebnis je Aktie 2024e nach unserer Berechnung bei 60,0%. Auf Basis der neuen Anzahl ausstehender Aktien verringert sich dementsprechend auch unser Kursziel um 60,0% von bislang EUR 21,40 auf nunmehr EUR 8,60 je Aktie.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23134.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.