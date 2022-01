Original-Research: Atmofizer Technologies Inc. (von Sphene Capital GmbH): Buy

^

Original-Research: Atmofizer Technologies Inc. - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu Atmofizer Technologies Inc.

Unternehmen: Atmofizer Technologies Inc.ISIN: CA04952E1097

Anlass der Studie: Aufnahme der Coverage Empfehlung: Buy seit: 11.01.2022 Kursziel: CAD 5,00 Kursziel auf Sicht von: 36 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Peter Thilo Hasler, CEFA

Mehr als nur saubere Luft

Wir nehmen die Aktien der an der Canadian Securities Exchange und im Freiverkehr der Börsen Frankfurt, Stuttgart und München notierten Atmofizer Technologies Inc. mit einem Buy-Rating in die Research Coverage auf. Mit einem Kursziel von CAD 5,00 sehen wir nach der unbefriedigenden Performance seit dem Börsengang ein signifikantes langfristiges Kurspotenzial, das allerdings in erheblichem Maße von den zugrunde gelegten Umsatz- und Ertragsannahmen abhängig ist. Unser Kursziel (Base-Case-Szenario) ergibt sich aus einem langfristig angelegten, dreistufigen Discounted-Cashflow- Entity-Modell. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir alternative Umsatz- und Ertragsszenarien zugrunde gelegt und errechnen Werte des Eigenkapitals in einer Bandbreite zwischen CAD 3,60 und 7,60 je Aktie.

Mit dem Atmofizer 500 für kleinere gewerbliche Räume und den privaten Gebrauch sowie dem nach Unternehmensangaben kurz vor der Markteinführung stehenden Atmofizer Pro für größere gewerbliche Räume hat Atmofizer zwei Luftreinigungsgeräte entwickelt, die nach Angaben des Unternehmens geeignet sind, ultrafeine Partikel (UFPs) wie atmosphärische Feinstaubpartikel aus Kraftwerken, Kraftfahrzeugen und Flugzeugen, Kaminen, Waldbränden, Vulkanausbrüchen und Staubstürmen sowie Bakterien, Viren, Sporen und Pilze ab einer Größe von 10 Nanometer mit einer Reinigungsquote von 99,99% zu erfassen und zu eliminieren. Möglich werden diese industrieweit bislang nicht beobachtbaren Erfassungsquoten durch den kombinierten Einsatz von Ultraschallwellen und UV-C-Licht. Dabei werden die UFPs durch Ultraschallwellen zu größeren Teilchen agglomeriert und anschließend die DNA und RNA von agglomerierten Bakterien und Viren durch energiereiches UV- C-Licht bestrahlt und deren molekulare Bindungen, die die Erbsubstanz zusammenhalten, zerstört sowie Proteine denaturiert.

Bei überwiegend variablen Aufwendungen sollte das Unternehmen nach unserer Einschätzung in den kommenden Jahren eine basisbeding starke Skalierung der Ertragslage erreichen. Bis 2025e, dem Ende unserer Detailplanungsphase, rechnen wir in einem Base-Case-Szenario mit einem Anstieg der Umsätze auf USD 83,0 Mio. und des operativen Ergebnisses (EBIT) auf USD 23,7 Mio.

Wir bewerten das Eigenkapital der an der Canadian Securities Exchange und mit Zweitlisting an den Wertpapierbörsen Frankfurt, Stuttgart und München notierten Atmofizer Technologies Inc. auf Basis eines dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modells und ermitteln ein Kursziel von CAD 5,00. In einer Monte-Carlo-Analyse haben wir Werte des Eigenkapitals zwischen CAD 3,60 und 7,60 je Aktie (10%- bzw. 90%-Quantil) errechnet.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23248.pdf

Kontakt für Rückfragen Peter Thilo Hasler, CEFA +49 (89) 744 35 58/ +49 (176) 62 11 87 36 peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°