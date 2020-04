Original-Research: aventron AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Unternehmen: aventron AG

ISIN: CH0023777235

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.04.2020

Kursziel: 13,50 Schweizer Franken

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

aventron hat endgültige Zahlen für 2019 vorgelegt, die die vorläufigen bestätigen. Der Grünstromproduzent ist erneut zweistellig gewachsen und hat seine bereits hohe operative Marge gesteigert. Mit einem Umsatz von CHF 103 Mio. überschritt aventron erstmals die CHF 100 Mio.- Schwelle. Das EBIT stieg um 15% auf CHF 32,4 Mio. Die EBIT-Marge war höher als in den Vorjahren und lag bei 31,6%. Aufgrund der Steigerung des Ergebnisses pro Aktie von CHF 0,27 auf CHF 0,30 wird der Dividendenvorschlag um 4% auf CHF 0,26 erhöht. Nachdem das Grünstromportfolio in 2019 auf 546 MW angewachsen ist, soll es bis Ende 2020 bei ca. 600 MW liegen. Bis 2030 plant das Management eine Portfoliokapazität von 1,000 MW zu erreichen. Als Zwischenziel sind 750 MW bis 2023 anvisiert. Zur Finanzierung des Wachstumskurses plant aventron dieses Jahr eine Kapitalerhöhung um maximal 6,2 Mio. Aktien zu einem Preis von CHF 10,50 pro Aktie. Die Grünstromproduktion dürfte von der Sars-CoV-2-Pandemie und der globalen Rezession kaum beeinflusst werden, da Wind, Sonne und Wasser weiterhin nur den Naturgesetzen folgen. Da ein Großteil des Stromverkaufs über Einspeisevergütungen langfristig abgesichert ist, sehen wir auch auf der Preisseite eher geringe Risiken. Wir haben unsere Schätzungen daher nur leicht angepasst und insbesondere die genauen Eckdaten der geplanten Kapitalerhöhung berücksichtigt. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von CHF 13,50. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung.

aventron has released final figures for 2019 which match the preliminary numbers. The green power producer again grew by double digits and increased its already high operating margin. With sales of CHF 103m, aventron exceeded the CHF 100m mark for the first time. EBIT rose by 15% to CHF 32.4m. The EBIT margin was higher than in previous years at 31.6%. Due to the rise in earnings per share from CHF 0.27 to CHF 0.30, the dividend proposal will be up by 4% at CHF 0.26. After the green electricity portfolio expanded to 546 MW in 2019 it will be around 600 MW by the end of 2020. Management plans to achieve a portfolio capacity of 1,000 MW by 2030. An interim goal of 750 MW by 2023 is targeted. To finance growth, aventron is planning a capital increase this year of up to 6.2m shares at a price of CHF 10.50 per share. Green power production is unlikely to be affected by the Sars-CoV-2 pandemic and the global recession, as wind, sun and water continue to follow the laws of nature only. Since a large part of electricity sales is secured in the long term through feed-in tariffs, we also see merely minor risks on the price side. We have therefore only made minor adjustments to our estimates and in particular have taken the precise key data of the planned capital increase into account. An updated DCF model still yields a CHF 13.50 price target. We confirm our Buy recommendation.

