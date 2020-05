Original-Research: Aves One AG (von GBC AG)

Unternehmen: Aves One AG

ISIN: DE000A168114

Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 13,60 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Sehr gut aufgestellt in der aktuellen Corona-Krise 2020 mindestens auf Vorjahresniveau

Die Aves One AG hat ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen und ist gut positioniert, um erfolgreich durch die Corona-Krise zu navigieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 konnten die Umsatzerlöse um 50,3% auf 116,78 Mio. € (VJ: 77,68 Mio. €) gesteigert werden und das EBITDA verbesserte sich überproportional um 72,4% auf 84,60 Mio. € (VJ: 52,19 Mio. €). Das dynamische Umsatzwachstum wurde durch den Ausbau der Assets under Management im Vorjahr und im abgelaufenen Jahr erzielt. So erhöhte sich der Assetbestand um 12,6% auf 924,33 Mio. € (VJ: 820,93 Mio. €) und die entsprechende Bruttorendite stieg auf 12,6% (VJ: 9,5%) an. Zudem trugen eine sehr hohe Auslastungsquote und die gute Mietrendite zur Umsatzsteigerung bei.

Die überproportionale Ergebnisverbesserung konnte durch die sehr stabile Kostenstruktur erzielt werden. So setzt das Unternehmen seit jeher auf den Lean-Management-Ansatz und hohe Kostendisziplin. Auch auf der Nettoebene (bereinigt um cashunwirksame Währungseffekte) konnte eine signifikante Verbesserung um 130,7% auf 8,55 Mio. € (VJ: 3,71 Mio. €) erzielt werden.

Die Corona-Krise wird sich deutlich auf den Welthandel und die Weltwirtschaft niederschlagen. Dies wird auch die Aves One beeinflussen, dennoch sind wir der Meinung, dass das Unternehmen sehr gut für die Krise aufgestellt ist. Dies kommt insbesondere daher, dass die Aves One AG als Bestandshalter von langlebigen Logistik-Assets zumeist langfristige Mietverträge abgeschlossen hat und somit bereits kurzfristig eine hohe Auslastung mit zuverlässigen Cashflows generieren sollte. Dennoch sollte es teilweise zu Nachfragerückgängen kommen, was sich auf die Mietraten auswirken sollte. Das Unternehmen hat als Guidance einen Umsatz und ein EBITDA mindestens auf Vorjahresniveau verkündet. Unseres Erachtens sollte dies auch ohne Assetzukäufe gut machbar sein, da die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 erworbenen Assets bereits zu einer höheren Umsatzbasis führen sollten. Zudem sollte insbesondere der Rail-Bereich für die essenzielle Versorgung eingesetzt werden und ist in der Krisenzeit besser geeignet, um Waren grenzübergreifend zu transportieren als z.B. zahlreiche LKW.

Konkret gehen wir davon aus, dass sich der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr 2020 um 2,0% auf 119,15 Mio. € leicht erhöhen wird (VJ: 116,78 Mio. €); gefolgt von einer sukzessiven Steigerung der Wachstumsgeschwindigkeit auf 7,3% (127,87 Mio. €) im Jahr 2021, bzw. auf 11,7% (142, 80 Mio. €) im Jahr 2022. Die Prognose hängt größtenteils von der Corona-Krise ab und birgt daher eine gewisse Unsicherheit. Sofern sich die Situation nochmal deutlich verändern sollte, würden wir unsere Schätzungen entsprechend anpassen. Unseres Erachtens sollte es im Rahmen der Umsatzsteigerungen ebenfalls zu überproportionalen Ergebnisverbesserungen kommen. Folglich erwarten wir ein EBITDA in Höhe von 86,44 Mio. € (VJ: 84,60 Mio. €) für das laufende Geschäftsjahr 2020 und 93,49 Mio. € im Jahr 2021, bzw. 105,29 Mio. € im Jahr 2022.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 13,60 € ermittelt und vergeben ein KAUFEN Rating. Damit behalten wir unser bisheriges Kursziel bei. Unsere leicht geringe Prognose wird durch den Roll-Over-Effekt kompensiert.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20821.pdf

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 18.05.2020 (09:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 18.05.2020 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021

