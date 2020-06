Original-Research: Aves One AG (von GBC AG)

Gutes erstes Quartal bestätigt die Prognose

Sondereffekte aus dem Verkauf der letzten Immobilie und einer Bereinigung des Container-Portfolios

Das erste Quartal der Aves One lag im Rahmen unserer Erwartungen. Unsere Umsatzschätzung wurde übertroffen, wobei unsere Ergebnisschätzung extrapoliert auf das Gesamtjahr sehr gut passen. Im Zuge dessen bestätigen wir unsere aktuelle Prognose, was auch mit der vom Aves One-Vorstand bestätigten Guidance einhergeht. Unseres Erachtens könnte es im laufenden Geschäftsjahr 2020 zu weiteren Bereinigungen des Container-Portfolios kommen und schätzen die Entwicklung des Rail-Portfolios als sehr gut ein.

Die Umsatzerlöse stiegen im ersten Quartal 2020 um 24,0% auf 33,73 Mio. € (VJ: 27,19 Mio. €) an, wovon 3,39 Mio. € auf die Veräußerung des Self-Storage Parks fallen. Somit wurden alle Immobilienbestände veräußert. Bereinigt um diesen Effekt lag das Umsatzwachstum bei 11,6%. Das EBITDA stieg um 5,2% auf 21,72 Mio. € (VJ: 20,64 Mio. €) an, was einer EBITDA Marge von 64,4% (VJ: 75,9%) entspricht. Die EBITDA-Marge bereinigt um die Container-Abgänge und die Veräußerung des Self-Storage-Parks lag mit 75,4% auf Vorjahresniveau und damit weist die Aves One AG eine weiterhin sehr profitable Geschäftsentwicklung auf.

Wir bestätigen unsere Prognose und sehen unsere aktuellen Schätzungen weiterhin als konservativ an. Das EBITDA aus Q1 hochgerechnet auf das Gesamtjahr würde 86,88 Mio. € ergeben und somit oberhalb unserer Prognose in Höhe von 86,44 Mio. € liegen. Es wird sich zeigen, wie hoch die Auslastung und die Mietrenditen über das Gesamtjahr gehalten werden können. Zudem könnten Portfoliozukäufe dem Unternehmen zu einem Ergebnis über unserer aktuellen Prognose verhelfen. Aktuell scheint das Unternehmen nur wenig von der Corona-Krise betroffen zu sein. Die größte Auswirkung sollte sich im Rahmen von neuen bzw. zu verlängernden Mietverträgen zeigen.

Die Ergebnisse aus dem ersten Quartal bestätigen unsere Prognose und wir vergeben erneut das Rating KAUFEN mit einem Kursziel in Höhe von 13,60 € (bisher: 13,60 €).

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21011.pdf

Date and time of completion of the research report: 04.06.2020 (14:45) Date and time of first publication: 08.06.2020 (09:30)

