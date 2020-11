Original-Research: Aves One AG (von GBC AG)

Wachstumskurs auch nach neun Monaten fortgesetzt; Kursziel und Rating KAUFEN bestätigt

Erwartungsgemäß hat die Aves One AG auch nach Ablauf der ersten neun Monate 2020 ein Umsatzwachstum in Höhe von 9,1 % auf 93,60 Mio. EUR (VJ: 85,82 Mio. EUR) erwirtschaftet. Auch bereinigt um außerordentliche Umsätze aus der Veräußerung der letzten Logistikimmobilie in Höhe von 3,39 Mio. EUR hat die Aves One AG ein gutes Umsatzwachstum in Höhe von 5,1 % erreicht.

Wie in den Vorperioden hatte dabei ausschließlich das im Fokus der Investitionsaktivitäten stehende Rail-Segment zum Umsatzwachstum beigetragen. Auf Basis des auf 722,31 Mio. EUR (31.12.19: 697,34 Mio. EUR) weiter ausgebauten Asset-Bestandes im Rail-Segment sowie der unveränderten hohen Auslastung kletterten hier die Umsätze um 12,7 % bzw. um 7,06 Mio. EUR deutlich an. Dem steht jedoch eine um -4,5 % bzw. -1,26 Mio. EUR rückläufige Entwicklung der Umsätze im Container-Bereich gegenüber. Ursächlich waren dafür sowohl ein verminderter Bestand an Seecontainern als auch Mietpreissenkungen im Zuge der Covid-19-Pandemie. An der gegensätzlichen Entwicklung der beiden Segmente wird erneut die Fokussierung der Gesellschaft auf den Rail-Bereich ersichtlich.

Trotz des erreichten Umsatzwachstums entwickelte sich das EBITDA mit 63,22 Mio. EUR (VJ: 63,55 Mio. EUR) nur vergleichsweise konstant. Die rückläufige Ergebnisentwicklung und der damit verbundene Margenrückgang im Containersegment sind besonders dafür verantwortlich. Unter anderem sind hier höhere Instandhaltungsaufwendungen (+1,01 Mio. EUR) zur Stärkung des Wechselbrückenportfolios angefallen. Darüber hinaus verzeichnete die Aves One AG Verluste aus dem Verkauf alter und unrentabler Seecontainer in Höhe von 3,04 Mio. EUR, was zu einem deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Aufwendungen geführt hatte.

Das Nachsteuerergebnis in Höhe von -4,79 Mio. EUR (VJ: 13,77 Mio. EUR) lag zwar deutlich unter dem Vorjahreswert. Es gilt hier jedoch hervorzuheben, dass dieser Wert von nicht liquiditätswirksamen Wechselkurseffekten deutlich beeinflusst war. Während in der Vorjahresperiode positive Wechselkurseffekte in Höhe von 8,85 Mio. EUR vorlagen, waren die ersten neun Monate 2020 von Wechselkurseffekten in Höhe von -8,15 Mio. EUR belastet. Bereinigt um diese Effekte hatte die Gesellschaft ein Nachsteuerergebnis in Höhe von 3,36 Mio. EUR (VJ: 4,92 Mio. EUR) erreicht. In dieser rückläufigen Entwicklung sind die höheren Finanzaufwendungen in Höhe von 31,24 Mio. EUR (VJ: 29,50 Mio. EUR) im Zusammenhang mit dem fortgesetzten Asset-Ausbau enthalten.

Auch mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen sieht das Management das Erreichen eines Umsatzvolumens in Höhe von 117 Mio. EUR und eines EBITDA von über 84 Mio. EUR als realistisch an. In unseren bisherigen Schätzungen haben wir Umsatzerlöse in Höhe von 119,15 Mio. EUR und ein EBITDA in Höhe von 86,44 Mio. EUR unterstellt, die damit weiterhin im Rahmen der Unternehmens-Guidance liegen. Wir lassen sowohl die 2020er Prognosen als auch für die kommenden Geschäftsjahre unverändert und bestätigen damit unser bisheriges Kursziel von 13,50 EUR je Aktie. Das Rating lautet unverändert KAUFEN.

