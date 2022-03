Original-Research: Bauer AG (von Montega AG)

Original-Research: Bauer AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu Bauer AG

Unternehmen: Bauer AG

ISIN: DE0005168108

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Halten

seit: 07.03.2022

Kursziel: 10,50

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Patrick Speck

Geschäftsjahr 2021 operativ im Rahmen der Guidance und mit leicht positivem Nachsteuerergebnis abgeschlossen

BAUER hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, die auf operativer Ebene am unteren Ende der Prognosespanne und im Rahmen unserer Erwartungen lagen. Das Nachsteuerergebnis fiel überraschenderweise leicht positiv aus.

Rückkehr auf den Wachstumspfad: Trotz anhaltender Einschränkungen der Bautätigkeit in Folge der Corona-Pandemie vor allem in der Region Asien-Pazifik sowie zum Teil erheblicher Verzögerungen bei einzelnen Großprojekten in Europa (z.B. Windpark-Projekt Saint-Brieuc) erzielte BAUER mit einer Gesamtkonzernleistung von rund 1,54 Mrd. Euro (Vj.: 1.453,6 Mio. Euro; Guidance: 1,53-1,57 Mrd. Euro) erstmals seit 2017 wieder ein moderates Wachstum. Der Konzern-Umsatz fällt dabei üblicherweise ca. 100 Mio. Euro niedriger aus (MONe: 1.429,2 Mio. Euro; +6,4% yoy). Noch deutlich positiver entwickelte sich der Auftragsbestand mit einem Plus von ca. 17% auf rund 1,36 Mrd. Euro (Vj.: 1.162,5 Mio. Euro), woran laut BAUER alle Segmente Anteil hatten. Dies unterstreicht die u.E. nach wie vor aussichtsreichen Wachstumsperspektiven in der Post-Corona-Ära, sodass wir unsere kurz- und mittelfristigen Umsatzprognosen bestätigen.

Angepasstes Ergebnisziel erreicht: Das EBIT erreichte mit ca. 36 Mio. Euro nicht ganz unsere Prognose (MONe: 38,6 Mio. Euro) und rangierte am unteren Ende der Anfang November deutlich gesenkten Guidance-Spanne von 35 bis 45 Mio. Euro (zuvor: 75-85 Mio. Euro). Das Ergebnis nach Steuern lag aufgrund eines deutlich verbesserten Finanzergebnisses jedoch „im leicht positiven Bereich“, während zuletzt noch ein Ergebnis auf Höhe des Vorjahres (Vj. -8,2 Mio. Euro) in Aussicht gestellt worden war. Dies führen wir in erster Linie auf positive Effekte aus den komplexen Zins- und Währungssicherungsgeschäften zurück, während wesentliche Einsparungen durch den Schuldenabbau in Folge der jüngsten Kapitalerhöhung erst in 2022 wirksam werden sollten.

Margenziel bleibt ambitioniert: Mit Blick auf die operative Marge dürfte BAUER einen Rückgang um rund 160 BP yoy auf ca. 2,5% verzeichnet haben. Vor dem Hintergrund der strukturellen Verbesserungen (u.a. Anpassung lokaler Kapazitäten und selektivere Projektauswahl im Bausegment) erachten wir dies als Ausgangspunkt für eine nun stetige Steigerung. Das von BAUER bereits für 2023 avisierte Margenniveau von 7 bis 9% (MONe: 6,1%) hielten wir aber schon bei Aufnahme der Coverage Anfang März nur in einem Blue- Sky-Szenario für realistisch. Dieses ist mit der drastischen Verschärfung des Konflikts in der Ukraine und der damit verbundenen Folgen für Lieferketten und Materialpreise u.E. in weite Ferne gerückt. Allerdings sehen wir die unmittelbaren Auswirkungen für BAUER aufgrund der im Bauwesen zumeist lokalen Beschaffung sowie einer vorausschauenden Bevorratung von Maschinenteilen als derzeit nicht gravierend an. Den Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 wird BAUER im Rahmen der finalen Zahlen am 7. April bekannt geben.

Fazit: Auch die BAUER-Aktie ist im Sog der Ereignisse um die Ukraine unter Druck geraten und erscheint auf Basis unserer Prognosen inzwischen attraktiv bewertet. Wir raten aber zunächst die Entwicklung der kommenden Wochen und die Bekanntgabe der Guidance für 2022 abzuwarten und bestätigen das Rating „Halten“ und das Kursziel von 10,50 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23551.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.