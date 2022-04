Original-Research: BAUER AG (von Montega AG): Halten

^

Original-Research: BAUER AG - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu BAUER AG

Unternehmen: BAUER AGISIN: DE0005168108

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Halten seit: 08.04.2022 Kursziel: 11,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck

Große Unsicherheit überschattet im Grunde erfreulichen Ausblick

BAUER hat gestern die finalen Zahlen für 2021 vorgelegt. Nachdem bereits Anfang März Eckwerte zur operativen Entwicklung bekannt gegeben worden waren, stehen u.E. nun die Segmententwicklung sowie der 'von großer Unsicherheit geprägte' Ausblick im Fokus.

Operativ keine Überraschung: Die Gesamtkonzernleistung i.H.v. 1.537,6 Mio. Euro (+5,8% yoy) lag ebenso wie die Umsatzerlöse von 1.433,1 Mio. Euro (+6,7% yoy) im Rahmen unserer Erwartungen (MONe: 1.540,0 Mio. Euro bzw. 1429,2 Mio. Euro). Darüber hinaus bestätigte BAUER mit einem EBIT von 36,0 Mio. Euro den vorab kommunizierten Wert, sodass auch unsere Prognose hinsichtlich der EBIT-Marge von 2,5% zutraf. Dabei fiel der Ergebnisbeitrag des von Kapazitätsanpassungen geprägten Segments Bau mit -8,6 Mio. Euro spürbar niedriger aus als antizipiert (MONe: -3,0 Mio. Euro; Vj.: 23,1 Mio. Euro), was u.E. vor allem auf höhere Sonderkosten beim Offshore-Windparkprojekt Saint-Brieuc zurückzuführen ist. Dagegen überraschte das Segment Maschinen trotz der speziell in Asien anhaltenden pandemiebedingten Einschränkungen mit einem höher als erwarteten EBIT (36,9 Mio. Euro vs. MONe: 31,5 Mio. Euro). Im Segment Resources wurde unsere Prognose von 9,5 Mio. Euro exakt getroffen (Vj.: 3,1 Mio. Euro), was die erfolgreiche Restrukturierung verdeutlicht. Das Konzernergebnis fiel mit -0,6 Mio. Euro wider Erwarten nochmals leicht negativ aus (MONe: 1,1 Mio. Euro). Dies ist insbesondere einem außergewöhnlich hohen Ergebnisanteil Dritter geschuldet (4,6 Mio. Euro vs. 9M: 2,4 Mio. Euro) und lässt auf einen starken Jahresabschluss der mit dem Metro-Ausbau in Kairo beauftragten Tochter schließen (Anteil BAUER ca. 56%).

Viele Unsicherheitsfaktoren im Ausblick: Für 2022 gab BAUER wegen der geringen Visibilität infolge von Krieg, Lieferengpässen, Rohstoffpreissteigerungen und Corona-Pandemie nur das qualitative Ziel einer deutlichen Steigerung der Gesamtkonzernleistung und des EBITs aus, was u.E. Zuwächse von >5% (Leistung) bzw. >5 Mio. Euro (EBIT) impliziert. Die Guidance wird durch einen Auftragsbestand von 1.364,4 Mio. Euro (+17,4% yoy) untermauert, allerdings hat sich das Geschäftsklima im Bauwesen und Maschinenbau zuletzt signifikant eingetrübt. Die Ergebnisentwicklung hängt u.E. vor allem von der Dynamik des Turnarounds im Segment Bau ab. Hier nimmt BAUER weitere Kapazitätsanpassungen vor, die Restrukturierungskosten von ca. 15 Mio. Euro erfordern. Demgegenüber steht, dass in 2021 erhebliche Rückstellungen für das Offshore-Windparkprojekt das Segmentergebnis belastet haben, die nun entfallen (MONe: >20 Mio. Euro). In Summe erwarten wir getrieben durch den Bereich Bau in 2022 weiterhin eine deutlich überproportionale Ertragssteigerung (MONe EBIT-Marge 2022: +130 BP yoy), haben unsere Ergebnisprognosen für alle Bereiche aber reduziert. Für die Segmente Maschinen und Resources rechnen wir anstelle eines profitablen Wachstums nun lediglich mit einem Seitwärtsschritt bei Umsatz und Ergebnis.

Fazit: Die relative Stärke der Aktie (3M: +6,7% vs. CDAX) in einem zuletzt für zyklische Werte sehr schwierigen Marktumfeld zeigt u.E., dass das Downside begrenzt ist. Die Steigerung der Profitabilität dürfte trotz des erneut bekräftigten Mittelfristziels (2023: EBIT-Marge 7-9%) kurzfristig aber geringer ausfallen als von uns und vom Markt bislang erwartet, sodass noch keine Trigger erkennbar sind. Insofern bestätigen wir zunächst das Rating 'Halten', nach Fortschreibung des DCF-Modells ergibt sich aber ein neues Kursziel von 11,50 Euro.

