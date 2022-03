Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG)

Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG

Unternehmen: Bio-Gate AG

ISIN: DE000BGAG981

Anlass der Studie: Managementinterview

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 8,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer

'Die zunehmende Bereitschaft, in Schutz vor Infektionen zu investieren, gibt uns Rückenwind.'

Die Bio-Gate AG (Bio-Gate) verfügt über unterschiedliche Plattform- Technologien, um Materialien und Oberflächen antimikrobiell, antiviral oder biologisch wirksam zu veredeln. Die Veredelung erfolgt überwiegend durch Silber und wird derzeit im Wesentlichen durch zwei Technologieplattformen transportiert. Zum einen MicroSilver BG(TM), ein hochreines mikroporöses Silber, welches beispielsweise in der Dermatologie und Wundversorgung Anwendung findet. Zum anderen HyProtect(TM), bei der eine ultradünne Plasmapolymerschicht mit Silber aufgetragen wird. HyProtect(TM) findet zumeist bei der Implantat-Beschichtung Anwendung. Weitere Geschäftsbereiche zielen auf antivirale und antibakterielle Hygieneprodukte, auf dermatologische Tierpflegeprodukte sowie auf kunden- und produktspezifische Prüfungen für antimikrobielle und antivirale Produkte im eigenen Labor. Neben eigenen Produkten konzipiert und entwickelt Bio-Gate Produkte für etablierte Partner, welche anschließend den Vertrieb und die Markteinführung übernehmen. Im Rahmen der langjährigen Forschung & Entwicklung wurden rund 90 Patente erteilt. Die Produktion und Beschichtung erfolgen in eigenen Anlagen am Standort in Bremen.

GBC AG: Die Bio-Gate AG hat am 07.03.2022 die vorläufigen Zahlen veröffentlicht. Wir sprechen heute mit Marc Lloret-Grau, dem CEO, der Bio- Gate AG über die aktuelle und zukünftige Entwicklung. Die Zahlen entsprachen unseren Prognosen mit einem Umsatz von 6,20 Mio. EUR (GBC 2021e: 6,10 Mio. EUR) und einem Nettoergebnis von rund -0,55 Mio. EUR (GBC 2021e: -0,50 Mio. EUR). Somit konnte die geplante gute Entwicklung fortgesetzt werden. Was ist der Ursprung dieses stabilen Wachstums?

Marc Lloret-Grau: Unser Wachstum wurde 2021 von nahezu allen Geschäftsfeldern getragen. Der Bereich Dermakosmetik und Wundpflege legte beispielsweise auf hohem Niveau weiter zu und erzielte analog zu den Vorjahren den größten Umsatzbeitrag. Sehr dynamisch entwickelten sich die Erlöse bei den im Jahr 2020 neu eingeführten und 2021 über unterschiedliche Absatzkanäle veräußerten Produkte im Bereich Industrie & Hygiene. Hier profitierten wir vom generell gestiegenen Bewusstsein für antivirale und antibakterielle Produkte und Lösungen zur Ergänzung vorhandener Hygiene- Standards. Wir verstehen dies als einen nachhaltigen Trend. Im Geschäftsfeld Veterinär gelangen uns trotz hoher Vorjahresbasis zweistellige Umsatzzuwächse. Im Bereich der Human-Beschichtungen kam es durch die Corona-Pandemie hingegen zu Verschiebungen von geplanten Eingriffen. Durch unsere mittlerweile sehr breite Aufstellung erreichten wir dennoch alle kommunizierten Finanzziele.

GBC AG: Neben dem guten Marktumfeld und den Vertriebserfolgen, welche weiteren wichtigen Meilensteine im Bereich der Produkteentwicklung konnten im Jahr 2021 erreicht werden?

Marc Lloret-Grau: Wir sind ein sehr innovatives Unternehmen und haben 2021 in allen Geschäftsfeldern neue Produkte auf den Markt gebracht. Im Bereich Industrie & Hygiene vermarkteten wir zum Jahreswechsel 2020/21 die BG- Imprägnierung. Diese wird zur Ergänzung der vorhandenen Hygiene-Maßnahmen bereits bei vielen Anbietern im öffentlichen Personennahverkehr, in der Gesundheitsbranche und beim Arbeitsschutz eingesetzt. Zusammen mit dem unter der Eigenmarke BioEpiderm MED vertriebenen Masken- und Hygienespray sprechen wir gezielt Abnehmer aus dem industriellen und öffentlichen Sektor an. Im Fokus stehen die Bereiche Gesundheit und Infektionsschutz sowie Arbeitsschutz und Veterinärmedizin.

GBC AG: Die Bio-Gate AG arbeitet für viele Produkte mit starken Partnern zusammen. Konnten weitere wichtige Partnerschaften im Jahr 2021 gewonnen werden?

Marc Lloret-Grau: Wir haben unser Vertriebsnetz über Partnerschaften mit großen Distributoren 2021 erweitert. Herauszuheben ist dabei das Geschäftsfeld Veterinär. Hier haben wir einen weiteren, europaweit agierenden Hersteller von Tierbedarf hinzugewonnen, der von uns entwickelte Produkte unter einer Eigenmarke vertreiben wird. Der Verkauf ist bereits im ersten Quartal 2022 gestartet.

GBC AG: Die Welt schaut aktuell auf die sehr tragischen Ereignisse in der Ukraine. Leider stellt sich in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob dieser Konflikt direkte wirtschaftliche Folgen für die Bio-Gate AG hat?

Marc Lloret-Grau: Wir haben keine direkten Partner oder Absatzmärkte in Russland und unser Osteuropa-Geschäft stellt nur einen sehr geringen Anteil unseres Umsatzes dar. Inwieweit dieses durch eine sich fast täglich verändernde Situation in der Ukraine betroffen sein wird, können wir derzeit nicht abschätzen. Da wir jedoch mit unseren Produkten und Technologien sehr stabile Märkte - wie beispielsweise die Medizintechnik - adressieren, sehen wir die Nachfrage derzeit nicht beeinträchtigt.

GBC AG: Wo sehen Sie die größten Wachstumschancen für 2022 und wie entwickelt sich die Kooperation im Bereich der Produkte die Mikrosilber mit CBD verbindet?

Marc Lloret-Grau: Die zunehmende Bereitschaft, in Schutz vor Infektionen zu investieren, gibt uns Rückenwind. Durch unsere langjährige, erfolgreiche Entwicklungsarbeit auf Basis unserer Kerntechnologien etablierten wir in unseren Absatzmärkten innovative Produkte und Lösungen. Die Geschäftsfelder Industrie & Hygiene und Veterinär dürften 2022 das Wachstum tragen. Hinzu kommt natürlich das Humangeschäft bei Dermakosmetik und Wundpflege. In diesem Geschäftsfeld sind die neu auf den Markt kommenden Dermatologie- Produkte mit Mikrosilber und CBD angesiedelt, die eine synergetische entzündungshemmende und antimikrobielle Wirkung entfalten. Die Markterschließung erfolgt in Kooperation mit einem in Nordamerika etablierten CBD-Anbieter. Darüber hinaus werden wir weitere medizinische Pflegeprodukte mit einer Kombination aus Cannabidiolen und MicroSilver BGTM, aber auch als reine CBD-Konzepte für die Behandlung von Entzündungen, auf den Markt bringen.

GBC AG: Die Bio-Gate AG ist geografisch mit Europa und Nordamerika breit aufgestellt. Erwarten sie eine Erschließung weiterer Zielmärkte?

Marc Lloret-Grau: Wir sind über unsere vielzähligen Partner bereits nahezu weltweit aufgestellt. Darüber hinaus sehen wir in Europa und Nordamerika sehr große Wachstumschancen. In den kommenden Jahren werden wir außerdem das Geschäft in Asien weiter forcieren.

GBC AG: Wie sehen Sie das Unternehmen in 5 Jahren aufgestellt?

Marc Lloret-Grau: Der Schwerpunkt unserer Wachstumsstrategie liegt darauf, unsere Technologien auf neue Produkte und Anwendungen zu übertragen und so unsere Angebotspalette stets mit Innovationen auszuweiten. Dazu kommt, dass wir unser Technologie-Portfolio immer weiter verbessern und ausbauen. Im Geschäftsjahr 2021 etablierten wir im Rahmen multifunktionaler Beschichtungen eine ganz neue Technologieplattform. Die Anlage ist in der von uns angebotenen Form momentan weltweit einzigartig. Neben bioaktiven Funktionalisierungen wie antimikrobiell oder antiallergisch, eignet sich diese für große Oberflächen, die wir mit zusätzlichen Eigenschaften wie hydrophil (wasserfreundlich) oder hydrophob (wasserabweisend) ausstatten können. Damit sind wir in der Lage, nahezu alle industriell relevanten Beschichtungen in hoher Qualität anzubieten. Das eröffnet eine Vielzahl neuer Märkte wie beispielsweise beim Oberflächenschutz, im Umwelt- und Energiebereiche sowie bei Medizintechnikgeräten und Medizintechnikwerkzeugen.

Zu Ihrer konkreten Frage: In 5 Jahren wollen wir mit unseren innovativen Technologien und Produkten noch breiter aufgestellt sein. Besonders das Medizintechnik-Geschäft mit Human-Implantaten wollen wir zu einem weiteren, großen Standbein im Unternehmen aufbauen. Wir unterstützen aktuell Kunden in der Zulassung von Human-Implantaten mit unserer HyProtectTM- Beschichtung. Nach erfolgter Zulassung wird die Serienproduktion starten und wir erhalten dann zusätzlich umsatzabhängige Zahlungen. So wird das Geschäftsfeld zukünftig einen noch höheren Stellenwert einnehmen.

Im Geschäftsfeld mit unseren dermatologischen Veterinärprodukten sehen wir ebenfalls ein langfristig starkes Wachstumspotenzial. Wir arbeiten bereits jetzt mit den europaweit führenden Anbietern von Tierbedarf zusammen, die unsere Produkte unter Eigenmarken vertreiben. Durch die hohe Zahl der weltweiten Haustierhaltung zielen wir hier auf einen riesigen Markt, der zuletzt sogar noch an Dynamik gewonnen hat.

GBC AG: Herr Lloret-Grau, vielen Dank für das Gespräch.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23605.pdf

