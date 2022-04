Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG)

Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG

Unternehmen: Bio-Gate AG

ISIN: DE000BGAG981

Anlass der Studie: Research Report (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 8,00 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer

Break-even für das Jahr 2022 prognostiziert. Dynamisches Wachstum über das umfangreiche Produktportfolio setzt sich fort.

Die Bio-Gate AG hat sich im abgelaufenen Geschäftsjahr 2021 gemäß unserer Prognosen entwickelt. Das Unternehmen ist dynamisch gewachsen und hat sich dem Break-even weiter angenähert. Die Umsatzerlöse stiegen um 21,5 % auf 6,24 Mio. EUR (VJ: 5,13 Mio. EUR) an und das EBITDA verbesserte sich auf -0,34 Mio. EUR (VJ: -0,52 Mio. EUR). Parallel hierzu verbesserte sich das Nettoergebnis auf -0,54 Mio. EUR (VJ: -0,80 Mio. EUR). Die sehr gute Unternehmensentwicklung ist auf die flexible Produktentwicklung und die gestiegene Nachfrage zurückzuführen. Zudem hat die Covid-19-Pandemie zu einem gestiegenen Bewusstsein von Hygienemaßnahmen sowie den entsprechenden Produkten zum Schutz vor Infektionen geführt.

Insbesondere die Geschäftsfelder Dermakosmetik & Wundpflege sowie Industrie & Hygiene lieferten einen großen Beitrag zum Wachstum. So konnten in der Dermakosmetik & Wundpflege zahlreiche erfolgreiche Produkte, z.B. die Reihe 'SOS', aufgrund der guten Nachfrage ausgebaut werden und weitere Produktinnovationen wie z.B. Pflegeprodukte mit CBD vorangetrieben werden. Der Geschäftsbereich Industrie & Hygiene profitierte von der hohen Nachfrage nach der BG-Imprägnierung, welche unter anderem im öffentlichen Nahverkehr eingesetzt wird, um großflächige Oberflächen antiviral zu behandeln.

Die erfolgreiche Kapitalerhöhung im Januar 2021 mit einem Brutto- Emissionserlös in Höhe von 2,51 Mio. EUR wurde bereits teilweise investiert in neue Fertigungskapazitäten sowie in den Ausbau des nationalen und internationalen Vertriebs. Diese Investitionen sollten auch eine gute Basis für das weitere Wachstum sein.

Wir gehen davon aus, dass die Bio-Gate auch im Jahr 2022 weiterhin dynamisch wachsen wird und sich die Umsatzerlöse auf 7,70 Mio. EUR erhöhen werden, gefolgt von 9,50 Mio. EUR im Jahr 2023. Mit den steigenden Umsatzerlösen und den Skalierungseffekten sollte die Marge sich sukzessive verbessern. Wir prognostizieren ein EBITDA in Höhe von 0,27 Mio. EUR im Jahr 2022 und 1,16 Mio. EUR im Jahr 2023. Zudem sollte das Unternehmen im Jahr 2022 den Break-even erreichen. Unseres Erachtens sollte sich der Jahresüberschuss im Jahr 2022 auf 0,05 Mio. EUR belaufen und im Jahr 2023 auf 0,77 Mio. EUR.

Das Unternehmen zeigt stetige operative Verbesserungen und sollte im laufenden Geschäftsjahr den Break-even erreichen. Auf Basis unseres DCF- Modells bestätigen wir unser Kursziel von 8,00 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

