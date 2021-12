Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG

Unternehmen: Bio-Gate AGISIN: DE000BGAG981

Anlass der Studie: Research Report (Initial Coverage) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger, Marcel Schaffer

Hohe Wachstumsdynamik setzt sich fort. Deutliche Umsatz- und Ergebnissteigerungen.

Die Bio-Gate AG konnte in den letzten Jahren deutlich an Wachstumsdynamik gewinnen. Hintergrund hierfür ist das ausgebaute Produktportfolio und die steigende Nachfrage nach antimikrobiellen und antiviralen Produkten. Nicht zuletzt steigerte die aktuelle Corona-Pandemie das Hygiene-Bewusstsein in der Öffentlichkeit, aber auch der Mega-Trend der Antibiotikaresistenzen fördert die Nachfrage nach den Produkten der Bio-Gate AG.

Der gegenwärtige Umsatztreiber sind insbesondere Produkte auf der Technologieplattform MicroSilver BG(TM), welche über einen langen Zeitraum gegen Keime wirken, wie z.B. in Imprägnierungen oder Hautcremes. Der größte Umsatzlieferant der nahen Zukunft sollten jedoch Produkte auf Basis der Technologieplattform HyProtect(TM) sein, mit der Implantate antimikrobiell beschichtet werden. Dies reduziert die Wahrscheinlichkeit von postoperativen Infektionen signifikant. Während der Veterinärmarkt mit HyProtect(TM)-Implantaten bereits erfolgreich bedient wird, steht eine Zulassung im Humanbereich in den nächsten Jahren an. Mit dem Markteintritt von HyProtect(TM)-Implantaten in die Humanmedizin sollte sich die Wachstumsgeschwindigkeit nochmals deutlich erhöhen.

Zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 konnte der Umsatz um 47,2% auf 5,13 Mio. EUR (VJ: 3,49 Mio. EUR) gesteigert werden. Das Unternehmen konnte in allen Umsatzbereichen deutlich zulegen und profitierte von bestehenden Aufträgen sowie von Neugeschäft. Insbesondere der Umsatzbereich Veterinär mit den Produkten zur Haut-, Ohr- und Wundpflege für Heim- und Nutztiere legte deutlich zu. Mit den steigenden Umsätzen verbesserte sich das Ergebnis und das EBITDA stieg auf -0,52 Mio. EUR (VJ: -0,74 Mio. EUR) und das Jahresergebnis auf -0,80 Mio. EUR (VJ: -1,03 Mio. EUR).

Die hohe Umsatzdynamik konnte zum ersten Halbjahr 2021 aufrechterhalten werden und der Umsatz stieg um 27,9% auf 3,11 Mio. EUR (VJ: 2,43 Mio. EUR). Maßgebliche Wachstumstreiber waren der Umsatzbereich Industrie und Hygiene, sowie der Absatz von antiviralen Pflegeprodukten und Tierpflegeprodukten. Die Umsatzsteigerung führte zu einem Breakeven auf EBITDA-Ebene mit 0,02 Mio. EUR (VJ: -0,14 Mio. EUR) und nahezu auf der Netto-Ebene mit -0,07 Mio. EUR (VJ: -0,28 Mio. EUR).

Die Guidance des Unternehmens wurde zum ersten Halbjahr 2021 bestätigt, demnach soll der Umsatz deutlich gesteigert werden und das Konzernergebnis trotz Investitionen für die Produktentwicklung, den Kapazitätsausbau und für Personal spürbar verbessert werden. Weiterhin ist es das vorrangige Ziel der Bio-Gate AG einen positiven Jahresüberschuss auf Konzernebene zu erzielen. Wir gehen davon aus, dass die Guidance erreicht wird und der positive Jahresüberschuss im Jahr 2022 folgt. Durch die Kapitalerhöhung Anfang 2021 mit Brutto-Emissionserlösen in Höhe von 2,50 Mio. EUR ist das Unternehmen finanziell gut aufgestellt und kann weitere Wachstumsoptionen nutzen und Kapazitäten bei Bedarf erweitern.

Wir prognostizieren ein weiteres dynamisches Umsatzwachstum auf 6,10 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2021, gefolgt von 7,70 Mio. EUR im Jahr 2022 bzw. 9,50 Mio. EUR im Jahr 2023. Mit den Umsatzsteigerungen sollte sich die Marge sukzessive verbessern und wir erwarten ein Netto-Ergebnis von -0,50 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr 2021, gefolgt vom Breakeven im Jahr 2022 mit 0,17 Mio. EUR und 1,01 Mio. im Jahr 2023.

Wir gehen davon aus, dass die Bio-Gate AG stark vom positiven Marktumfeld profitiert und dynamisch über das gesamte Produktportfolio wachsen kann. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert von 8,00 EUR je Aktie ermittelt und vergeben das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23157.pdf

