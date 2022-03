Original-Research: BörseGo AG (von BankM AG): Kaufen

^

Unternehmen: BörseGo AGISIN: DE000A0S9QZ8

Anlass der Studie: Basisstudie Empfehlung: Kaufen seit: 25.03.2022 Kursziel: EUR 310,30 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: n.a. Analyst: Daniel Grossjohann, Dr. Roger Becker

Technologie trifft hochwertigen Content - starke Nutzerbindung bei attraktiver Zielgruppe

Die BörseGo AG (ISIN DE000A0S9QZ8, Freiverkehr, BOG) generiert über die digitalen GodmodeTrader.de und Guidants.com-Angebote wiederkehrende Abonnentenerlöse (B2C), Werbeeinnahmen (B2B-Geschäft) und Provisionserlöse (Multibrokerage). Durch die Kombination von Technologie (u.a. moderne, individualisierbare Oberflächen, professionelle Chartanalysetools, Brokeranbindung) und Marktexperten (u.a. technische Analyse, exklusiver Content) grenzt sich die Gesellschaft von Wettbewerbern ab, die meist nur einzelne Aspekte abdecken. Hierdurch erreicht BörseGo eine trading-affine, überdurchschnittlich informierte und vermögende Zielgruppe. Das Geschäftsmodell bietet hohe Skaleneffekte, bei gut planbarer Umsatzentwicklung (Abo-Umsätze mit wiederkehrendem Charakter).

Neue Nutzer werden i.d.R. mit kostenlosen Features/Services (Freemium-Strategie) gewonnen und können im Zeitverlauf in zahlende Abonnenten konvertieren, um dann die Premium-Features nutzen zu können. Multibrokerage generiert Provisionseinnahmen und steht auch(angemeldeten) Freemium-Nutzern offen. Je höher die Nutzerzahlen des Portals, desto stärker profitieren das Multibrokeragegeschäft sowie das B2B-Geschäft der BörseGo. Die steigenden Erlöse wiederum können in den Ausbau der Plattform investiert werden, was die Attraktivität für Nutzer steigert und den Wettbewerb auf Abstand hält.

BörseGo verfügt über ein technologiegetriebenes und hochskalierbares Geschäftsmodell. Für börsenaffine Nutzer fungiert die Plattform als One-Stop-Shop (Informationen, Analysen, einfacher Handelszugang). Für Werbepartner sind diese Nutzer eine sehr attraktive Zielgruppe.

Die Zusammenlegung der bisherigen Angebote unter einem einheitlichen Markennamen in 2022 wird ab 2023 zu spürbaren kostenseitigen Synergien(Weiterentwicklung, Datenbezug) führen, zudem wird die Marktstellung und damit auch die Attraktivität für Werbepartner gestärkt.

Die Peer Group- und die DCF-Analyse ergeben, zu gleichen Teilen gewichtet, einen Fairen Wert pro Aktie von EUR 310,30. Aufgrund der Skalierbarkeit, Planbarkeit und mittelfristig zweistelligen Wachstumsraten erscheint uns ein implizites KGV2022 von 40,2 angemessen. Gleichwohl beobachten wir Transaktionen im Markt, die deutlich höher bewertet werden (TradingView).

