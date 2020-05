Original-Research: CENIT AG (von GBC AG)

Unternehmen: CENIT AG

ISIN: DE0005407100

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 18,10 Euro

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

Q1 2020 noch solide Umsatz- und Ergebnisentwicklung; Umsatz- und Ergebnisrückgang auf Gesamtjahressicht erwartet, Prognosen, Kursziel und KAUFEN-Rating bestätigt

Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes 2020 zeigt die CENIT AG eine noch vergleichsweise solide Geschäftsentwicklung auf. Auf Umsatzebene weist die Gesellschaft einen leichten Rückgang in Höhe von -4,9 % auf 39,23 Mio. EUR (VJ: 41,24 Mio. EUR) auf, welcher von einem EBIT-Rückgang in Höhe von -4,7 % auf 0,81 Mio. EUR (VJ: 0,85 Mio. EUR) begleitet war. Absolut betrachtet ist sowohl die Umsatz- als auch die Ergebnisentwicklung vergleichsweise konstant ausgefallen, zumal auch die CENIT AG im ersten Quartal von der Covid-19-Pandemie negativ betroffen war. Erwartungsgemäß hatte insbesondere das auf der Aerospace-Branche fokussierte Geschäft in der stark betroffenen Region Frankreich starke Umsatzrückgänge verzeichnet. Es ist aber positiv hervorzuheben, dass die Gesellschaft erneut die besonders margenstarken Eigensoftware-Umsätze um 7,0 % auf 3,64 Mio. EUR (VJ: 3,40 Mio. EUR) steigern konnte. Umsätze mit Fremdsoftware sowie im Bereich Beratung/ Services lagen dabei insbesondere aufgrund der Covid-19-Auswirkungen, die zu einem zögerlichen Investitionsverhalten sowie mit Projektverschiebungen einhergegangen waren, jeweils unterhalb des Vorjahreswertes.

Mit Veröffentlichung des Q1-Berichtes sieht sich der CENIT-Vorstand aufgrund der aktuell schwer einzuschätzende Situation nicht in der Lage, eine konkrete Umsatz- und Ertragsprognose abzugeben. Hier gilt es festzuhalten, dass die Gesellschaft einen Großteil der Umsätze im PLM- Geschäft mit Kunden aus der Automobilbranche, dem Luftfahrtbereich sowie aus der Produktionsindustrie erwirtschaftet, die von der Covid-19-Pandemie besonders betroffen sind. Laut VDA (Verband der Automobilindustrie) beläuft sich der Auftragseingang im bisherigen Jahresverlauf um rund 25 % unterhalb des Vorjahresniveaus und der VDMA (Verband Maschinen- und Anlagenbau) sieht für 2020 einen Umsatzrückgang zwischen 10 - 30 %.

Wir bestätigen die Prognosen unserer zuletzt am 16.04.2020 veröffentlichten Researchstudie wonach wir für 2020 einen Umsatzrückgang in Höhe von 20 % auf 137,37 Mio. EUR erwarten. In den kommenden Geschäftsjahren sollten deutliche Aufholeffekte zum Tragen kommen. Selbst beim von uns unterstellten Umsatzrückgang in Höhe von 20 % sollte die Gesellschaft noch in der Lage sein, ein positives EBIT und Nachsteuerergebnis zu erzielen. Neben dem Umstand, dass ein großer Teil der operativen Kosten variabler Natur ist, wurden bereits Maßnahmen zur Reduktion der operativen Kosten (bspw. Kurzarbeit) bereits umgesetzt.

Unverändert ist die bilanzielle Ausstattung der CENIT AG als solide einzustufen. Mit der Aussetzung der angekündigten Dividendenausschüttung soll die Liquidität gestärkt werden. Aufgrund eines für das erste Quartal typischen Anstiegs von Vorauszahlungen weist die CENIT AG zum 31.03.2020 einen umfangreichen Cash-Bestand in Höhe von 26,96 Mio. EUR auf. Dieser sollte sich jedoch in den kommenden Berichtsperioden sukzessive reduzieren. Auf Basis der unveränderten Prognosen bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 18,10 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.05.2020 (10:10 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe der Studie: 13.05.2020 (11:30 Uhr)

