Original-Research: CENIT AG (von GBC AG): Kaufen

Original-Research: CENIT AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu CENIT AG

Unternehmen: CENIT AGISIN: DE0005407100

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 18,80 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Marcel Goldmann

9M 2021: Konstante Umsatzentwicklung, spürbare Ergebnisverbesserung; Prognosen und Kursziel bestätigt; Rating: KAUFEN

Aus Sicht der ersten neun Monate 2021 hat die CENIT AG mit einem leichten Umsatzrückgang in Höhe von -0,4 % eine insgesamt konstante Umsatzentwicklung erreicht. Nachdem das erste Quartal noch stark von den Pandemieeindämmungsmaßnahmen betroffen war (Q1 2021: -7,7 %), wurde im zweiten Quartal (Q2 2021: +6,3 %) eine deutliche Aufholtendenz ersichtlich. Im abgelaufenen dritten Quartal (Q3 2021: +0,8 %) wurde eine gegenüber dem Vorjahreszeitraum konstante Umsatzentwicklung erreicht.

Getrennt nach den einzelnen Umsatzgruppen wird ersichtlich, dass ausschließlich die etwas margenstärkeren Umsätze mit der Eigensoftware um +2,8 % gesteigert wurden. Demgegenüber lagen die Fremdsoftware-Umsätze mit +0,4 % auf Vorjahresniveau sowie die Beratungsumsätze, erwartungsgemäß um -2,7 % noch unter Vorjahr. Das Beratungsgeschäft war insbesondere im Umfeld der Schließungsmaßnahmen und damit Anfang des Geschäftsjahres noch von Projektverschiebungen und Budgetkürzungen betroffen. Es liegt hier jedoch eine Aufholtendenz vor, denn in den letzten beiden Quartalen wurde ein Anstieg der Beratungsumsätze von jeweils knapp über 10 % erreicht.

Vor dem Hintergrund der konstanten Umsatzentwicklung ist der merkliche EBIT-Sprung auf 2,44 Mio. EUR (VJ: 1,67 Mio. EUR) hervorzuheben. Neben dem Anstieg der Eigensoftware-Umsätze profitierte die CENIT AG insbesondere von einem deutlichen Anstieg der besonders margenstarken Lizenzumsätze. Die einmaligen Umsätze mit Softwarelizenzen legten dabei um 34,4 % auf 12,53 Mio. EUR (VJ: 9,33 Mio. EUR) zu, wohingegen sich die SaaS-Umsätze um -3,7 % auf 68,35 Mio. EUR (VJ: 70,95 Mio. EUR) reduziert haben. Gemäß Angaben des CENIT-Managements ist der starke Anstieg der Lizenzumsätze einerseits Aufholeffekten zu verdanken und ist andererseits ein Ausdruck einer insgesamt gestiegenen Investitionsbereitschaft der Kunden.

Auch nach neun Monaten 2021 ist die positive Cashflow-Entwicklung hervorzuheben. Dabei lag der operative Cashflow in Höhe von 8,38 Mio. EUR (VJ: 12,32 Mio. EUR) erneut deutlich oberhalb des EBIT. Selbst bereinigt um den Rückgang des Working Capitals, hätte die CENIT AG einen operativen Cashflow in Höhe von 4,75 Mio. EUR (VJ: 6,28 Mio. EUR) ausgewiesen.

Mit der Veröffentlichung der 9-Monatszahlen hat die Gesellschaft die Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2021 bestätigt. Unverändert wird dabei mit Umsatzerlösen in Höhe von 152,00 Mio. EUR sowie einem EBIT in Höhe von 4,90 Mio. EUR gerechnet. Dies bedeutet, dass im unterjährig traditionell starken vierten Quartal Umsatzerlöse in Höhe von rund 42,8 Mio. EUR und ein EBIT in Höhe von rund 2,5 Mio. EUR erwirtschaftet werden müssten. Solche Werte wurden in einem vierten Quartal zuletzt vor Beginn der Corona-Pandemie erreicht.

Im Gespräch mit dem CENIT-Management haben wir den Eindruck bekommen, dass die von der Gesellschaft bestätigte Guidance eine realistische Annahme ist. Dies vor allem vor dem Hintergrund, da von Kundenseite grundsätzlich positive Signale vorliegen. Selbst vor dem Hintergrund der aktuellen Lieferschwierigkeiten lassen sich sowohl aus dem Automotive-Bereich als auch aus der Maschinenbau-Branche ein positiver Nachfragetrend beobachten. Airbus, als eines der wichtigsten CENIT-Kunden, gibt, angesichts steigender Flugreisen sowie der Schwäche des Konkurrenten Boeing, ebenfalls einen positiven Ausblick. Weiterhin sollen bis Ende 2021 insgesamt 600 Auslieferungen erfolgen. Schließlich sollte sich die eingesetzte Erholungstendenz auch im Beratungssegment fortsetzen. Sowohl in Q2 als auch in Q3 2021 legten die Beratungsumsätze, als Folge der Normalisierung der Auftragslage, um jeweils leicht über 10,0 % zu. Dies sollte sich auch im vierten Quartal 2021 fortsetzen.

Angesichts der insgesamt vielversprechenden Signale behalten wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisprognosen (siehe Researchstudie vom 06.08.2021) bei. Unsere Umsatz- und Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr liegt zwar etwas oberhalb der Unternehmens-Guidance, wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass diese gut zu erreichen ist. Aufgrund der erwarteten spürbar höheren Umsatzerlöse in den kommenden Geschäftsjahren sollte die CENIT AG sukzessive die Rentabilität verbessern. Ein zunehmender Anteil der Eigensoftware-Umsätze sollte hierfür ein wichtiger Faktor sein.

Da wir auch das DCF-Bewertungsmodell unverändert lassen, bestätigen wir unser Kursziel von 18,80 EUR und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

