Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG)

Original-Research: CeoTronics AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG

Unternehmen: CeoTronics AG

ISIN: DE0005407407

Anlass der Studie: Kurzanalyse

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2022

Kursziel: EUR 6,76

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: Keine

Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Ukrainekrieg: Investitionsstau bei innerer und äußerer Sicherheit rückt ins Anleger-Blickfeld

Der Krieg in der Ukraine hat bei den europäischen NATO-Staaten ein Umdenken bei den Landesverteidigung-Budgets bewirkt. CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) ist ein Entwickler und Produzent von hochwertiger Kommunikationsausrüstung, die u.a. von Polizei und Bundeswehr, aber auch in der Industrie genutzt wird - und somit kein Rüstungskonzern im engeren Sinne. Die Aktie hat, wie viele Werte aus dem Bereich der Landesverteidigung, stark von der Ankündigung der Bundesregierung eines € 100 Mrd. Pakets für die Bundeswehr profitiert und im Zuge dessen auch unser bisheriges Kursziel (€ 6,53) zeitweilig erreicht und sogar übertroffen. Auf Grund der langjährigen Geschäftsbeziehung und der bereits eingeführten, kompatiblen Kommunikationssysteme, die die neueste Produkttechnologie darstellen, ist es u.E. naheliegend, dass CeoTronics an dem Budget partizipieren wird - auch wenn die Ausschreibungsprozesse seitens der Bundeswehr noch nicht eingeleitet wurden. Unser Bewertungsansatz lässt dementsprechend das neue Budget aus Gründen der Vorsicht noch unberücksichtigt, die Peer haben wir mit Aufnahme der Hensoldt nachgeschärft.

Die Gleichgewichtung unserer DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von € 6,76.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23727.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen

BankM AG

Daniel Grossjohann

Dr. Roger Becker

Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt

Tel. +49 69 71 91 838-42, -46

Fax +49 69 71 91 838-50

daniel.grossjohann@bankm.de

roger.becker@bankm.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.