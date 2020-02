Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen

^

Auftragsbestand ebnet mehrjährigen Wachstumspfad

Der kräftige Umsatzanstieg der CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) in H1 (+43,9% auf EUR 10,9 Mio.) ging auch mit einem deutlichen überproportionalen Zuwachs beim EBIT auf EUR 0,73 Mio. (H1 18/19: EUR 0,1 Mio.) einher - obwohl die F&E-Ausgaben (EUR 0,96 Mio; +39%) deutlich durch Personalzuwachs und vorübergehend gesunkene aktivierte Eigenleistungen zunahmen. Neben dem hohen Auftragsbestand (i.H.v. EUR 23,2 Mio. zum 30.11.2019) dürfte vor allem auch ein sich auflösender Investitionsstau bei der Öffentlichen Hand (u.a. Ausrüstung der Blaulichtbehörden und der Bundeswehr) für ein nachhaltig günstiges Marktumfeld sorgen. Der hohe Anteil von Umsätzen aus dem öffentlichen Sektor reduziert die Konjunkturanfälligkeit des Geschäftsmodells. Mit einem 2019/20er KGV von 14,7 und zu erwartenden jährlichen Wachstumsraten von durchschnittlich 10,6% in den kommenden vier Jahren ist die CeoTronics-Aktie in unseren Augen insbesondere im Vergleich zu Peers, die vom selben Makroumfeld profitieren (wie z.B. die schwedische INVISIO) günstig bewertet. Der Umsatzzuwachs wird sich überproportional im Ergebnis niederschlagen (EPS-Wachstum 19/20e bis 22/23e: 12%) und könnte eine Neubewertung der CeoTronics-Aktie durch den Kapitalmarkt auslösen.

Unsere zu gleichen Teilen gewichtete DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 4,68. Angesichts des aktuellen Kursniveaus lautet unsere Empfehlung 'Kaufen'.

