Original-Research: CeoTronics AG (von BankM AG): Kaufen

CeoTronics AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu CeoTronics AG

Unternehmen: CeoTronics AG
ISIN: DE0005407407

Empfehlung: Kaufen
Kursziel: EUR 6,20
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Nach Umsatzrekord im ersten Halbjahr weiter auf Kurs

Die CeoTronics AG (ISIN DE0005407407, Basic Board, CEK GY) hat bereits für das am 30.11.21 beendete H1 2021/22 Umsatz und Auftragseingang vorläufig vermeldet. Mit EUR 15,15 Mio. (+6,5%) wurde ein neuer H1-Umsatzrekord erreicht. Der Auftragseingang i.H.v. EUR 15,11 Mio. lag 40,2% über dem Vergleichszeitraum des Vorjahres und auf dem Niveau des Umsatzes (Book-to-Bill-Ratio nahe 1). Der Auftragsbestand liegt bei EUR 17,1 Mio. und baute sich im Berichtszeitraum planmäßig um rd. 10% ab. Insgesamt ist CeoTronics auf gutem Weg, unsere Umsatzerwartung für 2021/22 zu erfüllen. Wie nahezu überall ist die Lage an den Beschaffungsmärkten angespannt - nicht nur bei elektronischen Bauteilen. CeoTronics ist in den vergangenen Quartalen gut mit dem 'neuen Normal' an den Beschaffungsmärkten zurechtgekommen.

Die Gleichgewichtung unserer aktualisierten DCF- und Peer Group-Analyse resultiert in einem Fairen Wert von EUR 6,20. Die Veränderung im Fairen Wert resultiert vor allem aus gesunkenen Peer-Multiples.

