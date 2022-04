Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG)

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA

ISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 01.04.2022

Kursziel: 140,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

CEWE schließt 2021 solide ab und blickt mit Bedacht auf 2022

CEWE hat gestern den Geschäftsbericht 2021 veröffentlicht und damit die bereits Anfang Februar kommunizierten vorläufigen Finanzkennzahlen bestätigt. Neu ist die Guidance für das laufende Geschäftsjahr, die deutlich von den bestehenden Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, Inflationsängsten sowie stark steigenden Rohstoffpreisen gekennzeichnet ist.

Umsatz- und Ergebnis unter Vorjahr, aber ergebnisseitig über Pre-Corona-Niveau: Die Erlöse fielen im abgelaufenen Geschäftsjahr mit 692,8 Mio. Euro um 4,7% niedriger aus als im Vorjahr. Mit Blick auf die Segmente wird deutlich, dass in allen Bereichen Erlösrückgänge verzeichnet wurden. So sank der Umsatz im größten Segment Fotofinishing (81,1% v. Umsatz) um 4,8% yoy auf 590,1 Mio. Euro. Zurückzuführen ist dies auf die extrem hohe Vergleichsbasis aus 2020, wo CEWE insbesondere im wichtigen Jahresschlussquartal von Corona-bedingten Lockdowns profitierte. Im Segment kommerzieller Online-Druck (9,1% v. Umsatz) gingen die Erlöse um 2,6% yoy nur leicht auf 66,0 Mio. Euro zurück. Auch dies lässt sich durch die Corona-Pandemie erklären, da in Q1/20 noch weitestgehend Normalität herrschte, wohingegen Q1/21 eine spürbar geringere Nachfrage nach Geschäftsdruckaufträgen aufwies. Das kleinste Segment Retail (4,3% v. Umsatz) verzeichnete einen Umsatzrückgang von 8,7% yoy auf 31,2 Mio. Euro. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass dies planmäßig mit einer um rund 30% yoy reduzierten Filialanzahl geschah.

Auf Ergebnisebene erreichte CEWE mit 72,2 Mio. Euro das zweithöchste EBIT der Unternehmensgeschichte (2020: 79,7 Mio. Euro; 2019: 56,8 Mio. Euro). Grund für den Rückgang im Jahresvergleich ist das Segment Fotofinishing, das im wichtigen Q4 nicht an die starke Entwicklung des von „Stay-at-home“-Effekten geprägten Vorjahresquartal anknüpfen konnte (2021: 71,2 Mio. Euro vs. 88,6 Mi. Euro in 2020). Auf der anderen Seite entwickelte sich das EBIT der Segmente KOD (Δ +4,9 Mio. Euro) und Retail (Δ +4,3 Mio. Euro) aufgrund von konsequentem Kostenmanagement erfreulich, sodass ein Teil der schwächeren Performance im Fotofinishing aufgefangen werden konnte. Durch ein verbessertes Finanzergebnis verringerte sich der Jahresüberschuss unterproportional auf 48,9 Mio. Euro (Vj.: 51,9 Mio. Euro).

Hohe Guidance-Bandbreite verdeutlicht bestehende Unsicherheiten: Für das laufende Geschäftsjahr stellt CEWE ein Umsatzniveau zwischen 680 und 740 Mio. Euro sowie ein EBIT in der Bandbreite von 65 bis 80 Mio. Euro in Aussicht. Grund für diese vorsichtig gewählte Prognose sind die nach wie vor bestehenden Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie sowie die sehr volatilen Rohstoffpreise. Zudem könnten auch die erhöhte Inflation sowie Unsicherheit durch den Krieg in der Ukraine negativ auf das Konsumverhalten wirken. Wir haben daher unsere Prognosen reduziert und positionieren uns in der Mitte der Guidance.

Fazit: CEWE hat das Jahr 2021 solide abgeschlossen und aufgrund der Vielzahl an Unsicherheitsfaktoren eine zu Recht vorsichtige Guidance formuliert. Trotz der temporären Widrigkeiten sind wir von der Unternehmensqualität weiterhin überzeugt und bestätigen daher die Kaufempfehlung mit reduziertem Kursziel von 140,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23729.pdf

Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.