Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaAISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.05.2021 Kursziel: 155,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Guter Jahresauftakt erhöht Visibilität für den Rest des Jahres

CEWE hat heute den Q1-Bericht veröffentlicht und mit den vorgelegten Zahlen unsere Erwartungen hinsichtlich der Umsatzentwicklung weitestgehend erfüllt sowie beim Ergebnis deutlich übertroffen. Die Jahresziele wurden vom Management bestätigt.

Zuwächse im Fotofinishing kompensieren Rückgänge im KOD und Retail: Die Erlöse gingen in Q1 auf Gruppenebene marginal um 0,4% yoy auf 145,9 Mio. Euro zurück (MONe: 147,5 Mio. Euro). Mit Blick auf die Segmente wird deutlich, dass eine sehr starke Umsatzentwicklung im Bereich Fotofinishing (+9,0% yoy auf 125,0 Mio. Euro) die Erlösrückgänge der anderen Segmente Kommerzieller Online-Druck (-43,2% yoy auf 12,8 Mio. Euro) und Einzelhandel (-16,8% yoy auf 6,3 Mio. Euro) nahezu vollständig kompensieren konnte. Hervorzuheben ist im Bereich Fotofinishing der spürbar gestiegene Umsatz pro Foto (+6,5% yoy auf 24,03 Euro), was auf eine stärkere Nachfrage nach Produkten wie Wandbilder, Fotokalender oder Fotogeschenke zurückzuführen ist. Die Bereiche KOD und Retail litten weiterhin erheblich unter den Lockdown-Maßnahmen.

Starke Ergebnisentwicklung u.a. durch Operating Leverage: Auf Ergebnisebene zeigte CEWE in Q1 eine überraschend starke Entwicklung und steigerte das EBIT signifikant um +328,7% yoy auf 8,6 Mio. Euro (MONe: 2,4 Mio. Euro). Die Dynamik kommt hierbei aus dem Fotofinishing, da es CEWE durch Kostensenkungsmaßnahmen und Operating Leverage-Effekte gelang, dass EBIT auf 9,8 Mio. Euro deutlich zu steigern (Vj.: 3,3 Mio. Euro). Ebenfalls erfreulich entwickelten sich die Segmente KOD und Retail, in denen das EBIT mit -0,6 Mio. Euro bzw. -0,4 Mio. Euro aufgrund eines erfolgreichen Kostenmanagements trotz der signifikanten Umsatzrückgänge auf dem Niveau des Vorjahres lag. Insgesamt erachten wir die stärker werden Bedeutung des Q1 als positiv, da dies die ausgeprägte Saisonalität reduziert (MONe Q1/21e ca. 10% EBIT-Beitrag vs. < 4% in den Vorjahren). Grund dafür sind u.E. Erfolge bei der innovativen Diversifizierung der Produktpalette sowie einer effizienteren Kundenansprache.

Ergebnisprognosen angehoben: Vor dem Hintergrund des guten Verlaufs im Auftaktquartal bestätigte der Vorstand die Jahresziele (Umsatz zwischen 710 und 770 Mio. Euro; EBIT zwischen 72 und 84 Mio. Euro). Da die operative Entwicklung auf Umsatzebene weitestgehend unseren Erwartungen entsprach, halten wir an unseren Erlösprognosen am oberen Ende der Guidance-Bandbreite fest. Auf Ergebnisebene haben wir unsere Annahmen nach dem starken Q1 sowie aufgrund der u.E. zunehmenden Normalisierung des öffentlichen Lebens in H2 und der daraus erwarteten Geschäftsbelebung mit höhermargigen Produkten im wichtigen Jahresschlussquartal angehoben. Da sich die verbesserten Kostenstrukturen sowie die Operating Leverage-Effekte nachhaltig bemerkbar machen sollten, rechnen wir nun auch mittel- und langfristig mit einer leicht höheren EBIT-Marge (Ø EBIT-Marge 2021-27e: 10,9% vs. zuvor: 10,0%).

Fazit: CEWE hat erfreuliche Q1-Zahlen veröffentlicht und insbesondere auf Ergebnisebene äußerst positiv überrascht. Die Visibilität hinsichtlich der Erreichbarkeit der Jahresziele am oberen Ende ist u.E. spürbar gestiegen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und erhöhen infolge der Prognoseanhebungen das Kursziel auf 155,00 Euro (zuvor: 140,00 Euro).

