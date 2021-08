Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA (von Montega AG): Kaufen

^

Original-Research: CEWE Stiftung & Co. KGaA - von Montega AG

Einstufung von Montega AG zu CEWE Stiftung & Co. KGaA

Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaAISIN: DE0005403901

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.08.2021 Kursziel: 170,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Henrik Markmann

Temporäre Schwäche im Segment Fotofinishing in Q2 - Ausblick auf das wichtige Q4 aber unverändert optimistisch

CEWE hat gestern solide Q2-Zahlen berichtet, die aufgrund der Sondereffekte in 2020 im Vorjahresvergleich aber schwächer ausfielen. Durch die ausgeprägte Saisonalität (Q4 i.d.R. >95% vom Gesamtjahres-EBIT) sowie der nach wie vor guten Aussichten auf das Jahresschlussquartal wurden die Jahresziele vom Management dennoch bestätigt.

Umsatzentwicklung mit Licht und Schatten: CEWE erzielte im zweiten Quartal auf Konzernebene Erlöse i.H.v. 116,7 Mio. Euro (-10,6% yoy). Auch wir waren von einem Umsatzrückgang ausgegangen (MONe: -5,4% yoy auf 123,5 Mio. Euro), allerdings fiel dieser aufgrund einer schwächeren Entwicklung im Segment Fotofinishing etwas stärker aus als antizipiert. Konkret reduzierten sich die Erlöse im Fotofinishing um -15,4% auf 93,6 Mio. Euro, was u.E. auf die Sonderkonjunktur im Vorjahr zurückzuführen ist. Damals hatten die Kunden die Zeit im ersten Corona-Lockdown genutzt, um aufgeschobene Fotobücher zu erstellen. In diesem Jahr führten die Lockerungen im öffentlichen Leben zum genau entgegengesetzten Effekt, wodurch die Anzahl bestellter Fotobücher spürbar zurückging (Q2: -34,1%). Neben der negativen Entwicklung im Fotofinishing zeigten die beiden anderen Segmente Retail (+0,2% yoy auf 7,6 Mio. Euro) und KOD (+25,8% yoy auf 13,7 Mio. Euro) aufgrund der Corona-Lockerung einen erfreulichen Verlauf.

Ergebnis durch temporäre Schwäche im Fotofinishing geprägt: Auf Ergebnisebene erreichte CEWE ein EBIT von -6,4 Mio. Euro (Vj.: -1,0 Mio. Euro; MONe: -4,1 Mio. Euro). Grund hierfür ist ebenfalls das Segment Fotofinishing, dass analog zur schwächeren Erlösentwicklung auch beim Ergebnis spürbar unter Vorjahr lag (Q2/21: -5,7 Mio. Euro vs. +5,1 Mio. Euro im Vj.). Deutlich besser entwickelten sich auch hier die Segmente Retail und KOD, in denen das EBIT mit -0,3 Mio. Euro bzw. -0,2 Mio. Euro deutlich besser als im Vorjahr ausfiel (Vj.: -3,2 Mio. Euro bzw. -2,8 Mio. Euro). Hier profitierte CEWE von optimierten Produktions- und Kostenstrukturen (u.a. Filialschließungen), die sich auch in den nächsten Quartalen positiv bemerkbar machen sollten.

Erhöhte Reiseausgaben deuten auf erfolgreiches Jahresschlussquartal hin: Die u.E. kurzfristige Schwäche im wichtigen Segment Fotofinishing sollte mit Blick auf das Jahresschlussquartal allerdings einen positiven Effekt beinhalten. So dürften die Kunden die Lockerungen in Q2 für Reisen und Freizeitaktivitäten genutzt haben, wodurch neue Bilder für die Erstellung von z.B. Fotobüchern und Fotokalendern entstanden sind. Untermauert wird dies u.a. durch eine aktuelle Analyse des ifo Instituts, wonach die Ausgaben für Reisen innerhalb Europas spürbar angestiegen sind und inzwischen sogar bei 80% des Vorkrisenniveaus liegen. Wir interpretieren dies als positives Signal für CEWE und bestätigen trotz der Prognoseverfehlung in Q2 unsere Schätzungen, die am oberen Ende der Guidance liegen (Umsatz zw. 710 und 770 Mio. Euro; EBIT zw. 72 und 84 Mio. Euro).

Fazit: Ungeachtet der temporären Schwäche im Segment Fotofinishing sehen wir CEWE nach wie vor in der Lage, in 2021 deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis zu erzielen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit unverändertem Kursziel von 170,00 Euro.

+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22761.pdf

Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°