Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 07.06.2021

Kursziel: 3,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,40.

Zusammenfassung:

clearvise hat vorläufige Zahlen für 2020 veröffentlicht. Dank überdurchschnittlicher Windverhältnisse stiegen Umsatz und bereinigtes EBITDA um 10% J/J. Das neue Management kann damit auf ein erfolgreiches Jahr 2020 zurückblicken und hat 2021 damit begonnen, die letztes Jahr beschlossene neue Wachstumsstrategie in die Tat umzusetzen. Im März erwarb clearvise ein deutsches >80 MWp Solar-Portfolio. Durch zwei Kapitalerhöhungen beschaffte sich das Unternehmen insgesamt €20,7 Mio. durch die Ausgabe von 8,4 Mio. Aktien. Im Mai erwarb clearvise einen 12 MW-Windpark in Frankreich. Wir lassen unsere Schätzungen bis zur Veröffentlichung des Jahresberichts am 9. Juni unverändert. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem unveränderten Kursziel von €3,40

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.40 price target.

Abstract:

clearvise has published preliminary 2020 figures. Thanks to above-average wind conditions, revenue and adjusted EBITDA increased by 10% y/y. The new management can thus look back on a successful 2020. In 2021, it has started to put into action the new growth strategy decided last year. In March, clearvise acquired a German >80 MWp solar portfolio. Through two capital increases, the company raised a total of €20.7m by issuing 8.4 million shares. In May, clearvise acquired a 12 MW wind farm in France. We leave our estimates unchanged pending publication of the annual report on 9 June. We confirm our Buy recommendation at an unchanged price target of €3.40.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22562.pdf

Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.