Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH)

Unternehmen: clearvise AG

ISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 06.07.2021

Kursziel: 3,40 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

Zusammenfassung:

clearvise hat den Jahresbericht für 2020 vorgelegt und die vorläufigen Zahlen bestätigt. Gute Windbedingungen bescherten dem Unternehmen ein Umsatzwachstum von 10% J/J auf €36,4 Mio. Das EBIT erhöhte sich um 35% J/J auf €9,1 Mio. Zum ersten Mal erzielte clearvise einen Nettogewinn, der sich auf €2,4 Mio. belief. Im Fall eines durchschnittlichen Windjahres erwartet clearvise für 2021 für das Bestandsportfolio eine Stromproduktion von rund 400 GWh, einen Umsatz von €37,1 Mio. und ein EBITDA von €26,2 Mio. Nach den schwachen Windbedingungen im Auftaktquartal und den Kosten für die Umsetzung der Wachstumsstrategie geht clearvise für 2021 von einem Nettoergebnis von €-1,2 Mio. aus. Wir senken unsere Schätzung für 2021 und passen unsere Schätzungen für die Folgejahre an das höhere Wachstumstempo an: clearvise hat jüngst einen französischen Windpark (12 MW) erworben. Zuvor wurde bereits ein deutsches Solarportfolio (>80 MWp, zum Teil noch in der Entwicklung und im Bau) gekauft. Bis Ende 2022 sollte das Grünstromportfolio dadurch von 151 MW (Ende 2020) auf mindestens 243 MW ansteigen. Wir sehen das Unternehmen daher bei der Umsetzung seiner letztes Jahr beschlossenen Wachstumsstrategie auf Erfolgskurs. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von €3,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

Abstract:

clearvise has presented its annual report for 2020 and confirmed its preliminary figures. Good wind conditions resulted in 10% y/y revenue growth to €36.4m. EBIT increased by 35% y/y to €9.1m. For the first time, clearvise achieved a net profit, which amounted to €2.4m. In the case of an average wind year, clearvise expects 2021 electricity production of around 400 GWh, revenues of €37.1m and EBITDA of €26.2m for its existing portfolio. Following weak first quarter wind conditions and the costs of implementing its growth strategy, clearvise is guiding towards 2021 net income of €-1.2m. We lower our forecast for 2021 and adjust our estimates for subsequent years to reflect the higher growth rate as clearvise has recently acquired a French wind farm (12 MW). Previously, a German solar portfolio (>80 MWp, partly still under development and construction) was purchased. By the end of 2022, this should increase the green power portfolio from 151 MW (end of 2020) to at least 243 MW. We thus see the company on track to successfully implement the growth strategy it adopted last year. An updated DCF model still yields a €3.40 price target. We confirm our Buy recommendation.

