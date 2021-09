Original-Research: clearvise AG (von First Berlin Equity Research GmbH): Buy

^

Original-Research: clearvise AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu clearvise AG

Unternehmen: clearvise AGISIN: DE000A1EWXA4

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Buy seit: 14.09.2021 Kursziel: 3,40 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 12.04.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 3,40.

Zusammenfassung: clearvise hat H1-Zahlen berichtet, die wie erwartet aufgrund deutlich schwächerer Windverhältnisse signifikant unter den Vorjahreswerten lagen. Trotzdem lag der operative Cashflow mit EUR15,8 Mio. nur unwesentlich unter dem H1/20-Betrag. Das erste Halbjahr war geprägt durch einen umfangreichen Portfolioausbau von 151 MW auf 199 MW (+32%). Neben einem französischen Windprojekt (12 MW) wurde ein deutsches Solarportfolio mit 36 MWp erworben, das bereits 3 GWh zur Stromproduktion beitrug. Zwei Kapitalerhöhungen zur Wachstums-finanzierung spülten EUR20,7 Mio. in die Kasse. Mit einem Barmittelbestand von EUR32 Mio. zum Ende des ersten Halbjahres ist clearvise finanziell gut gerüstet, um den Expansionskurs fortzusetzen. Das Unternehmen hat seine Guidance-Bandbreite für 2021 (Umsatz: EUR34,4 - EUR38,4 Mio., EBITDA EUR23,3 - EUR27,4 Mio.) bestätigt. Da die schwachen H1-Zahlen bereits weitgehend in unseren Schätzungen berücksichtigt waren, halten wir an unserer Prognose für 2021 fest. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt weiterhin ein Kursziel von EUR3,40. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung.

First Berlin Equity Research has published a research update on clearvise AG (ISIN: DE000A1EWXA4). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 3.40 price target.

Abstract: clearvise has reported H1 figures that, as expected, were significantly below the previous year's numbers due to much weaker wind conditions. Nevertheless, operating cash flow of EUR15.8m was only slightly below the H1/20 figure. The first half of the year was characterised by an extensive portfolio expansion from 151 MW to 199 MW (+32%). In addition to a French wind project (12 MW), a German solar portfolio with 36 MWp was acquired and already contributed 3 GWh to electricity production. Two capital increases topped up the coffers with EUR20.7m to finance growth. With a cash position of EUR32m at the end of the first half of the year, clearvise is financially well equipped to continue its expansion. The company has confirmed its

guidance range for 2021 (revenue: EUR34.4m - EUR38.4m, EBITDA EUR23.3m - EUR27.4m).

As the weak H1 figures were already largely factored into our forecasts, we maintain our 2021 estimate. An updated DCF model still yields a EUR3.40 price target. We confirm our Buy recommendation.

