Original-Research: CLIQ Digital AG (von Montega AG)

Unternehmen: CLIQ Digital AG

ISIN: DE000A0HHJR3

Anlass der Studie: Erststudie

Empfehlung: Kaufen

seit: 19.08.2020

Kursziel: 19,00

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Launch der All-in-One-Streaming-Plattform dürfte die operative Entwicklung weiter beflügeln - Aufnahme der Coverage

CLIQ Digital agiert als Marketing- und Vertriebsplattform für digitale EntertainmentProdukte wie Filme, Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele. Der Content wird über verschiedene Online-Marketingkanäle durch Direktmarketing mittels zielgruppengerechter Platzierung von Werbekampagnen bei z.B. Google und Facebook sowie über Affiliate-Marketing vertrieben. Die akquirierten Kunden erhalten über ein All-in-OneAbonnement Zugang zur gesamten Mediabibliothek von CLIQ Digital.

Durch die attraktive Positionierung als Streaming-Komplettanbieter partizipiert das Unternehmen am strukturellen Wandel der Media- und Entertainmentindustrie. Das Marktvolumen für digitale Inhalte in diesem Bereich soll mit einer CAGR 2018-2023e von 7,6% deutlich überproportional zum Gesamtmarkt (4,3%) steigen und dürfte demnach bis 2023 weltweit auf 1,4 Bio. Euro anwachsen. Wenngleich angesichts des immensen Marktpotenzials auch zahlreiche Wettbewerber in dem Sektor aktiv sind, verfügt CLIQ Digital u.E. über eine klar erkennbare Differenzierung zu Netflix und Co.

Neben der weitgehend einzigartigen Positionierung als All-in-One-Plattform sowie dem kompetitiven Abo-Preis (14,99 Euro) ist u.E. auch der Marketingansatz ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Das Vertriebskonzept CLIQ Digitals basiert auf jahrelanger Expertise im Direkt- bzw. Performance-Marketing und setzt damit bewusst nicht auf teure BrandMarketing-Kampagnen. Nachdem sich dieser Marketingansatz zuletzt in einer überaus erfolgreichen Umsatzentwicklung niederschlug (2019: +8,5%), sollte es dem Unternehmen u.E. gelingen, das Wachstumstempo auch in den kommenden Jahren hoch zu halten. Wir rechnen mit einer durchschnittlichen Wachstumsrate von 11,0% p.a., so dass bis 2023 ein Umsatzniveau von rund 134,6 Mio. Euro erreicht werden sollte. Auf Ergebnisebene antizipieren wir sogar eine überproportionale Steigerung von 14,2% p.a (EBIT 2023e: 16,1 Mio. Euro), da wir CLIQ Digital mit steigenden Ausgaben im Bereich des Direktmarketings auch eine weiter verbesserte Conversion-Rate mit geringerem Churn zutrauen.

Mit der operativen Entwicklung in H1/20 (Umsatz: +67,1%; EBITDA: +246,0%) sowie der Anhebung der Jahresziele hat das Unternehmen u.E. bereits einen Vorgeschmack dafür geliefert, dass der Newsflow auch in H2/20 erfreulich ausfallen dürfte. Dies zeigt sich nicht zuletzt auch in der signifikanten Outperformance der Aktie im laufenden Jahr (YTD: +252,1% vs. CDAX -3,7%). Trotz dieser starken Kursentwicklung notiert die Aktie jedoch aktuell mit einem KGV von 9,7x bzw. einem EV/EBIT-Multiple von 6,0x für 2021, sodass der Kapitalmarkt u.E. nach wie vor noch nicht das vollständige Potenzial des relativ konjunkturresistenten Geschäftsmodells honoriert.

Fazit: CLIQ Digital hat zum Jahresauftakt eine sehr erfreuliche Entwicklung gezeigt, was durch die jüngste Guidance-Anhebung nochmals unterstrichen wurde. Aufgrund der attraktiven Wachstumsperspektiven im Streamingmarkt rechnen wir mit einer Fortsetzung der starken operativen Entwicklung. Wir nehmen die Aktie daher mit einem DCF-basierten Kursziel von 19,00 Euro sowie einer Kaufempfehlung in die Coverage auf.

