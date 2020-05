Original-Research: CO.DON AG (von Sphene Capital GmbH)

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG

Unternehmen: CO.DON AG

ISIN: DE000A1K0227

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 20.05.2020

Kursziel: EUR 3,90 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Bauerfeind erhält Sanierungsbefreiung

Die BaFin hat die Bauerfeind Beteiligungsgesellschaft mbH (BBG) von der Abgabe eines Pflichtangebots gemäß § 35 WpÜG befreit, das nach einem möglichen Überschreiten des 30%igen Schwellenwertes an der CO.DON AG fällig wäre. Damit ist der Weg frei, die von dem Großaktionär abgegebene Verpflichtungsvereinbarung in Höhe von insgesamt rund EUR 13,2 Mio. zu erfüllen; diese umfasst die Zuführung von EUR 9,6 Mio. an neuen liquiden Mitteln, die Verpflichtung zur Wandlung der noch ausstehenden Wandelschuldverschreibungen in Aktien, die Verlängerung des bereits gewährten Überbrückungsdarlehens im Umfang von rund EUR 1,6 Mio. und die Umschuldung der Optionsschuldverschreibungen im Umfang von EUR 2,0 Mio.

Nach diesen positiven Nachrichten bestätigen wir unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 3,90 je Aktie (Base Case-Szenario) und unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG. Mittelfristig sind nach unserer Einschätzung auch deutlich höhere Kursziele möglich, wenn die von der Bundesregierung im Zuge der COVID-19-Pandemie erlassenen Maßnahmen weiter zurückgenommen und Ländergrenzen überschreitende Kuriertransporte wieder ermöglicht werden sowie wenn es CO.DON wie von uns erwartet gelingt, den auf zwei Jahre veranschlagten Zeitvorsprung gegenüber dem Hauptwettbewerber Tetec dazu zu nutzen, um in den relevanten Kliniken der adressierten Kernmärkte den Marktstandard für die Behandlung degenerativer und traumatischer Knieknorpeldefekte durch autologe Knorpelzelltransplantation zu setzen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/20879.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.