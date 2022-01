Original-Research: CO.DON AG (von Sphene Capital GmbH)

Original-Research: CO.DON AG - von Sphene Capital GmbH

Einstufung von Sphene Capital GmbH zu CO.DON AG

Unternehmen: CO.DON AG

ISIN: DE000A1K0227

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 28.01.2022

Kursziel: EUR 7,50 (bislang EUR 8,40)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Trotz Corona-Belastungen über Guidance

Die gestern veröffentlichten vorläufigen Eckdaten für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021e lagen über unseren Erwartungen und mehrheitlich auch über der Guidance des Vorstands. Bei den Konzernerlösen in Höhe von EUR 9,8 Mio. (Vorjahr EUR 6,2 Mio., +57,3% YoY) konnte unsere Prognose um 1,6%, beim Nachsteuerergebnis in Höhe von EUR -10,5 Mio. um 15,3% übertroffen werden. Das Übertreffen unserer Erwartungen und auch der Management- Guidance ist aus unserer Sicht umso höher zu gewichten, als dass es nach unserer Einschätzung zu signifikanten Umsatzeinbußen als Folge von abgesagten bzw. verschobenen Operationen im Zuge der COVID-19-Pandemie gekommen sein dürfte.

Bekanntlich wurden in den vergangenen beiden Jahren Behandlungs- und Intensivkapazitäten in erheblichem Ausmaß für Corona-Patienten frei gehalten. Wissenschaftlichen Studien (Klußmann et al. 2021) zufolge wurden schon während der ersten Corona-Welle bundesweit bis zu 70.000 elektive Eingriffe, bei denen eine Verschiebung die vorhandene Prognose nicht verschlechtert, pro Woche abgesagt bzw. verschoben; weltweit dürften während der ersten Pandemiewelle etwa 28,4 Mio. geplante Operationen (Quelle: BJS Society) nicht durchgeführt worden sein. Mit einer Stornierungsquote von 82,0% bzw. 6,3 Mio. abgesagten Operationen waren die Belastungen im Bereich der Orthopädie - dem Tätigkeitsbereich von CO.DON - besonders hoch. Angesichts einer nun beobachtbaren deutlich geringeren Belastung der Intensivkapazitäten durch die Omikron-Variante dürften die Krankenhäuser elektive Operationen wieder hochfahren. Von diesem Nachholeffekt sollte CO.DON nach unserer Einschätzung in diesem und dem kommenden Jahr in den Kernmärkten signifikant profitieren.

Der Enterprise Value von CO.DON, errechnet aus dem von uns verwendeten dreistufigen Discounted-Cashflow-Entity-Modell, liegt bei EUR 192,2 Mio. Aus diesem werden 40,9% über den Terminal Value abgeleitet, 4,3% bzw. 54,8% aus den in der Detail- bzw. Grobplanungsphase erwirtschafteten Cashflows. Zuzüglich der erwarteten Nettofinanzposition (per Ende des Geschäftsjahres 2021e) von EUR 7,2 Mio. (bezogen auf das Excess Cash) ergibt sich ein Wert des Eigenkapitals von EUR 199,4 Mio. Bezogen auf 26,7 Mio. Stück ausstehende Aktien entspricht dies einem Kursziel von EUR 7,50 je Aktie. Wir bestätigen unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23307.pdf

Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89)74443558/ +49 (152)31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.