Original-Research: CO.DON AG (von Sphene Capital GmbH)

Unternehmen: CO.DON AG

ISIN: DE000A1K0227

Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 29.03.2022

Kursziel: EUR 7,50 (unverändert)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler

Vertriebserfolge in Belgien und Großbritannien

Nach dem Abschluss einer Vertriebsvereinbarung für Großbritannien hat CO.DON gestern einen zweiten nennenswerten Vertriebserfolg binnen einer Woche vermelden können. Während in der vergangenen Woche ein zunächst über drei Jahre laufender Exklusivvertrag mit der britischen Joint Operations (UK) LLP abgeschlossen wurde, in dem Mindestabnahmemengen des Gelenkknorpelprodukts Spherox definiert wurden, die umsatz- wie ertragsseitig über unseren bisherigen Prognosen liegen dürften, wurde gestern bekannt, dass Spherox nach einer positiven Kosten-Nutzenbewertung des belgischen Instituts für Kranken- und Invaliditätsversicherung (Institut national d'assurance maladie-invalidité, kurz INAMI) ab April in die Liste der erstattungsfähigen Arzneimittel in Belgien aufgenommen wird.

Nach unserer Einschätzung erschließt sich durch den Markteintritt in Belgien für CO.DON ein Marktvolumen von etwa 60.000 Kniearthroskopien pro Jahr. Unterstellen wir ferner, dass bei 0,5% der Fälle der Kniearthroskopien ein Knorpelschaden aufgedeckt wird, eine Quote, wie wir sie auch für den deutschen Markt angesetzt haben, und dass 10% der Knorpelschäden für eine Behandlung mit autologen Chondrozyten-Implantaten in Frage kommen, dann errechnet sich ein Marktpotenzial in einer Größenordnung von rund EUR 30 Mio. Zum Vergleich: Das deutsche Marktpotenzial beläuft sich nach unseren Berechnungen auf etwa EUR 96 Mio.

Wir bestätigen unser aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell abgeleitetes Kursziel von EUR 7,50 je Aktie und unser Buy-Rating für die Aktien der CO.DON AG.

