Original-Research: Cogia AG (von GBC AG)

Unternehmen: Cogia AG

ISIN: DE000A3H2226

Anlass der Studie: Initial Coverage Research Studie Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 3,72 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Matthias Greiffenberger; Felix Haugg

Dynamisches Wachstum mit patentierten semantischen Lösungen im Bereich 'Big Data Analytics'

Die Cogia AG ist ein Full-Service-Anbieter von KI-basierten, patentierten, semantischen Lösungen und Dienstleistungen auf dem Gebiet 'Big Data Analytics', mit dem Focus auf Customer Experience, Monitoring und Engagement. Das Ziel der Cogia ist es, seine Kunden, ob Unternehmen, Verbände oder Behörden, bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem diese durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet werden - in doppelter Hinsicht. Zum einen geht es darum, verborgene firmen- oder organisationseigene Erkenntnisse innerhalb der internen Daten und des Intranets des Kunden zu entdecken. Zum anderen ermöglicht die Cogia AG es Unternehmen, ihre Zielgruppen über das Internet zu monitoren, dauerhafte Kundenbeziehungen aufzubauen und einen Mehrwert für ihre Marken zu schaffen.

Die Produkte der Cogia AG basieren auf einer selbstentwickelten und innovativen KI-basierten Software-Lösung. Durch die KI-Software-Lösungen setzen sich die Produkte der Gesellschaft deutlich von den Konkurrenz Produkten ab. Hier spiegelt sich insbesondere die über 10 Jahre lange Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens in diesem Bereich wider, sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Softwarelösungen. Durch das weitreichende Produktportfolio ermöglicht die Cogia AG ihren Kunden eine enge Verzahnung von technischen und redaktionellen Dienstleistungen, damit Kunden in jeder Phase eines Projekts optimal und ganzheitlich unterstützt werden können.

Die innovativen Produktlösungen der Cogia AG haben bereits in zahlreichen Projekten, mit namhaften Kunden, ihre Marktreife im Praxistest gezeigt. So zählen bereits heute die Automobilkonzerne Volkswagen und BMW zu den Kunden, ebenso wie sowie das Fraunhofer Institut oder der Freistaat Bayern. Neben der Weiterentwicklung der Software-Lösungen steht der weitere Roll- Out bei der Cogia AG im Fokus.

Zum Geschäftsjahr 2020 lag der Umsatz bei 0,42 Mio. EUR (VJ: 0,33 Mio. EUR) bei einem EBITDA von 0,13 Mio. EUR (VJ: 0,16 Mio. EUR) und einem Jahresergebnis von -0,32 Mio. EUR (VJ: 0,11 Mio. EUR). Die Umsatzerlöse befinden sich zwar noch auf einem geringen Niveau, aber es bestehen bereits gute Kundenbeziehungen zu Großkunden wie BMW, Lufthansa und VW mit denen das Unternehmen wachsen kann.

Zum ersten Halbjahr 2021 lag der Umsatz bei 0,34 Mio. EUR, das EBITDA bei 0,09 Mio. EUR und das Netto-Ergebnis bei -0,39 Mio. EUR. Annualisiert konnte somit das primäre Ziel des Umsatzwachstums erzielt werden. Zudem wurde eine Partnerschaft mit VIMATO, einer Micro-Influencer-Plattform, geschlossen.

Wir erwarten ein dynamisches Wachstum der Cogia AG. Durch das Geschäftsmodell der wiederkehrenden Umsatzerlöse und den bereits guten Kontakten zu Großkunden sollten sich deutliche Umsatzsteigerungen erzielen lassen. Wir prognostizieren ein Umsatzwachstum im laufenden Geschäftsjahr 2021 auf 1,05 Mio. EUR, gefolgt von 1,93 Mio. EUR im Jahr 2022 und 3,55 Mio. EUR im Jahr 2023. Durch das skalierbare Geschäftsmodell sollten sich signifikante Ergebnisverbesserungen erzielen lassen. Wir erwarten eine EBITDA-Steigerung von 0,07 Mio. EUR (2021) auf 0,17 Mio. EUR (2022) bzw. 0,89 Mio. EUR (2023).

In unseren Prognosen sind noch keine anorganischen Umsatzerlöse enthalten. Cogia plant auch über Fremdkapital zu wachsen. Die Einwerbung der Mittel soll Deal-bezogen erfolgen. Das Management hat bereits eine umfangreiche Pipeline an möglichen Targets von ca. 50 Mio. EUR.

Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir einen fairen Wert je Aktie von 3,72 EUR ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23197.pdf

Kontakt für Rückfragen

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 13.12.2021 (17:44 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 14.12.2021 (10:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2022

