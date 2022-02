Original-Research: Cogia AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Cogia AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Cogia AG

Unternehmen: Cogia AGISIN: DE000A3H2226

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,72 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Matthias Greiffenberger; Felix Haugg

Vorläufige Zahlen liegen deutlich über der Prognose, Kursziel bestätigt

Am 21.01.2022 hat die Cogia AG die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2021 veröffentlicht und liegt mit dem präsentierten Zahlenwerk über den GBC-Analysten-Prognosen. So wurde im Konzern eine Gesamtleistung von 1,7 Mio. EUR erzielt, was nahezu einer Verdreifachung entspricht (VJ: 0,59 Mio. EUR). Die im September übernommene elastic.io trug entsprechend zur Gesamtleistung bei. Gemäß dem Management lief die Integration sehr erfolgreich ab und die Ergebnisse entsprechen den Planungen.

Das EBITDA belief sich auf ca. 0,26 Mio. EUR bei einer EBITDA-Marge von ca. 21%. Somit dürfte der Umsatz unseres Erachtens bei etwa 1,24 Mio. EUR liegen.

Folglich lag das Unternehmen deutlich über unseren Prognosen von 1,05 Mio. EUR Umsatz (vorl. Zahlen ca. 1,24 Mio. EUR) und einem EBITDA von 0,07 Mio. EUR (vorl. Zahlen 0,26 Mio. EUR). Auch die EBITDA Marge lag deutlich über unseren Erwartungen (vorl. Zahlen 21%).

Die dynamische Wachstumsstrategie wurde bestätigt, mit dem Ziel weiterhin organisch als auch anorganisch zu wachsen. Die Finanzierung soll über Eigen- und Fremdkapital erfolgen. Eine Neubewertung seitens GBC erfolgt mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts. Die präsentierten Zahlen zeigen, dass das hohe Wachstum bei einer guten EBITDA Marge erreicht werden kann.

Wir bestätigen bis zur Vorlage des Geschäftsberichtes unser Kursziel von 3,72 EUR und vergeben vor dem Hintergrund des sehr hohen Upside-Potenzials weiterhin das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/23312.pdf

