Original-Research: CR Capital Real Estate AG (von GBC AG): Vorstandsinterview

Original-Research: CR Capital Real Estate AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu CR Capital Real Estate AG

Unternehmen: CR Capital Real Estate AGISIN: DE000A2GS625

Anlass der Studie: GBC-Vorstandsinterview Empfehlung: Vorstandsinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker

Die aktuelle von der Covid-19-Pandemie geprägte Marktlage hat auf breiter Ebene zu Kursrückgängen geführt. Auch die Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf den Immobilienmarkt CR Capital Real Estate AG hat seit Anfang Februar einen erheblichen Kursrückgang hinnehmen müssen. GBC-Analyst Cosmin Filker hat mit dem Vorstand Stefan Demske gesprochen:

GBC AG: Es ist bekannt, dass die aktuelle Covid-19-Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die gesamte wirtschaftliche Entwicklung haben wird. Vielfach lässt sich in der Immobilienbranche ein Stillstand beobachten und Transaktionen kommen auch aufgrund von Verzögerungen bei den Behörden nicht zustande. Wie ist das Geschäft der CR Capital Real Estate primär von Covid-19 betroffen?

Stefan Demske: Wir haben ein solides Produkt mit einem sehr guten Preis- Qualitäts-Verhältnis. Mit dem ersten Quartal liegen wir im Plan und hoffen, die gesetzten Ziele leicht zu übertreffen. Die aktuelle Reservierungsquote zeigt, dass wir voraussichtlich auch im ersten Halbjahr 2020 die Planzahlen erreichen werden. Unsere hohe Eigenkapitalquote eröffnet uns im aktuellen Marktumfeld Möglichkeiten, attraktive Occasionen nutzen und weitere Projekte für die nächsten Jahre sichern zu können. Der Zuzug in den Speckgürtel Berlins ist nach wie vor ungebremst, für diesen Bereich gilt im Übrigen auch nicht der Mietendeckel.

GBC AG: Können Sie etwas zum Fortschritt Ihrer aktuellen Projekte sagen?

Stefan Demske: Durch die Beauftragung zuverlässiger, mehrheitlich regionaler Auftragnehmer, können wir die vereinbarten Fertigstellungstermine einhalten und sind an dieser Stelle von der Pandemie momentan nicht betroffen. Engpässe gibt es derzeit nicht, wir haben die Lieferketten gut im Griff. Wir sehen schon jetzt die Tendenz, dass viele Projekte im hochpreisigen Segment nicht realisiert werden; wir rechnen daher damit, dass sich die angespannte Lage im Baugewerbe beruhigen wird.

GBC AG: Welche Ziele verfolgen Sie mit der CR Global Care?

Stefan Demske: Mit der Entwicklung zu einem Investment Haus, werden wir mit der CR Global Care Privatanlegern attraktive Investment Möglichkeiten im Immobilienbereich anbieten. Immobilien gelten seit jeher als nachhaltiges und attraktives Investment und dienen der Vermögensbildung. Dies gilt insbesondere auch in Krisenzeiten. CR Global Care hat Zugriff auf hochwertige Wohnimmobilien. Durch das Investment Know-How, die Immobilienexpertise als langjähriger Asset-Manager und die Verbindung zu starken externen Partnern, wird die CR Global Care Wohnraum zu günstigen Konditionen in den eigenen Bestand nehmen können. Der Immobilienbestand wird weiter aufgebaut und damit die Rendite langfristig gesichert. Mit der Auflage eines Investitionsvehikels wird die CR Global Care Privatanlegern die Möglichkeit bieten, auch mit kleinerem Anlagebudget in Immobilien zu investieren.

GBC AG: Besten Dank für das Gespräch Herr Demske.

