^

Original-Research: Cryptology Asset Group PLC - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Cryptology Asset Group PLC

Unternehmen: Cryptology Asset Group PLCISIN: MT0001770107

Anlass der Studie: Management Interview Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Haugg, Julien Desrosiers

Cryptology Asset Group: 'Wir wollen der führende europäische Investor in Krypto-Assets und Blockchainbasierte Geschäftsmodelle sein'

Die Cryptology Asset Group ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf Krypto-Assets und Blockchainbasierte Geschäftsmodelle. Dafür steht der Crypotolgy ein breites Netzwerk an Experten zur Verfügung, u.a. Christian An-germayer und Mike Novogratz, zwei der weltweit prominentesten Figuren im Kryp-togeschäft, die gleichzeitig auch zu den Gründern und Hauptgesellschafter des Unternehmens zählen. Langfristig möchte die Gesellschaft Europas führende Hol-dinggesellschaft, der weltweit erfolgreichsten Krypto- und Blockchain-Unternehmen werden. Wir haben mit dem CEO der Gesellschaft Patrick Lowry über die Perspektiven für Krypto- Assets und Blockchain-basierte Unternehmen gesprochen.

GBC AG: Herr Lowry, bitte geben Sie uns zum Einstieg einen kurzen Überblick über Ihr Unternehmen und Ihre Strategie.

Patrick Lowry: Cryptology Asset Group ist die führende europäische Investmentge-sellschaft für Krypto-Assets und blockchainbasierte Geschäftsmodelle. Wir investieren in die disruptivsten und innovativsten Unternehmen der Krypto- und Blockchain-Branche und helfen bei deren Entwicklung. Cryptology wurde 2018 von Christian An-germayers Family Office, der Apeiron Investment Group, Krypto-Legende Mike No-vogratz und Joram Voelklein gegründet.

GBC AG: Ihr Portfolio umfasst einige interessante Unternehmen, allerdings werden die meisten Investoren diese Beteiligungen noch nicht kennen. Können Sie uns diese Beteiligungen kurz vorstellen?

Patrick Lowry: Nachdem wir in Q1 dieses Jahres 3 neue Investitionen abgeschlossen haben, verfügt Cryptology insgesamt über 6 Portfoliounternehmen. Unsere beiden Flaggschiff-Unternehmen sind natürlich Block.one, der Emittent des Blockchain-Protokolls EOS und gleichzeitig einer der weltweit größten Bitcoin-Besitzer, und Northern Data, ein führender HPC-Anbieter und Bitcoin-Mining-Host, der derzeit in Deutschland börsennotiert ist. Ergänzt wird das Portfolio durch die weltweit operieren- de Krypto-Vermögensverwaltungsgruppe Iconic Holding, den provisionsfreien Ne-obroker nextmarkets, den GeoDaten-Plattform-Anbieter Cloudeo und unsere jüngste Investition, Bottlepay, eine Bitcoin Zahlungsplattform für Micropayments. Wir sind sehr stolz auf unsere Portfoliounternehmen und darauf, wie sie sich entwickelt haben.

GBC AG: Welche Voraussetzungen muss ein Unternehmen erfüllen, damit die Cryptology Asset Group in dieses Unternehmen investiert?

Patrick Lowry: Wir konzentrieren uns in erster Linie auf die Qualitäten des Gründerte-ams und deren Krypto-Ansatz, wenn wir uns neue Investitionsmöglichkeiten ansehen. Das können auch Unternehmen sein, deren heutiges Kerngeschäft nicht zwingender-maßen auf Krypto basiert, eine zukünftige Krypto- oder Blockchain Ausrichtung aber logisch erscheint, wie beispielsweise bei nextmarkets. Wir mögen Unternehmen, die in der Lage sind, hohe Eintrittsbarrieren für Wettbewerber um ihr Produkt- oder Dienst- leistungsangebot herum zu schaffen. Natürlich konzentrieren wir uns vor allem auf Unternehmen im Blockchain- und Krypto-Bereich, aber wir sind agnostisch und relativ flexibel, was die Investitionsgröße und die Branchenvertikale angeht. Wir glauben, dass Blockchain beinahe jede Branche in irgendeiner Weise beeinflussen wird und wir freuen uns darauf, den Entwicklungsprozess der Blockchain-Industrie mitzugestalten.

GBC AG: Die Krypto- und Blockchain-Branche steht erst am Anfang ihrer Entwick-lung. Geben Sie uns hier bitte einen Ausblick und Ihre Einschätzung zur weiteren Entwicklung. Erwarten Sie in den kommenden Jahren auch eine Vielzahl von IPOs in diesem Bereich?

Patrick Lowry: Die Krypto- und Blockchain-Industrie hat sich in den letzten zehn Jah-ren rasant entwickelt und beginnt jetzt immens zu skalieren. Das Wachstum ist sicher-lich vergleichbar mit der Entwicklung des Internets in den 90er- und frühen 2000er Jahren. Mit der Schaffung des Internet wurden zwar neue Protokolle entwickelt, aber nicht viele Gründer bauten nachhaltige Geschäftsmodelle auf dieser neuen Technolo-gie auf, was unweigerlich zum Platzen der Technologieblase führte. Aus dieser Tech-Blase entstanden jedoch Unternehmen wie Amazon, Google oder Facebook, die die zugrunde liegende Internettechnologie nutzten, um nutzerfreundliche Anwendungen zu entwickeln, und dadurch zu den wertvollsten Unternehmen der Welt wurden. In der Blockchain Branche erleben wir jetzt ein ähnliches Phänomen. Der Coinbase-Börsengang kürzlich war nur der Anfang von Börsengängen von Krypto- und Block-chain-Unternehmen, die derzeit an den zukünftigen Googles und Amazons dieser neuen dezentralisierten Welt arbeiten.

GBC AG: Sie investieren meist in Private-Equity-Unternehmen. Wie lange ist Ihre strategische Investionsdauer und gibt es eine festgelegte Exit- Strategie?

Patrick Lowry: Unser Gründungsinvestor Christian Angermayer hat in den letzten Jahren über 40 Börsengänge und Übernahmen erfolgreich abgeschlossen und dabei über 3 Milliarden Euro für seine Portfoliounternehmen eingesammelt. Auf dieser Grundlage verfolgt Cryptology einen aktiven Ansatz, nicht nur bei der Entwicklung und Skalierung unserer Portfoliounternehmen, sondern auch bei deren Exit- und Kapital- marktstrategie. Unser Ziel ist es deshalb, unsere Unternehmen an die Börse zu führen, wenn sie bereit dafür sind, oder sie strategischen Partnern vorzustellen und Exits durch Übernahmen zu ermöglichen.

GBC AG: Können Sie uns einen kurzen Ausblick und ihre Erwartungen für die Cryp-tology Asset Group im Jahr 2021 geben?

Patrick Lowry: Ich glaube, dass das Jahr 2021 als das Jahr in Erinnerung bleiben wird, in dem Blockchain und Krypto wirklich Mainstream wurden, und Cryptology ist einzigartig positioniert, um von dieser Entwicklung zu profitieren. Wir sind mehr als zufrieden mit der Qualität der Unternehmen, die wir in unserer Investitions-Pipeline sehen, und sogar noch zufriedener, wenn wir auf die Performance der Unternehmen schauen, in die wir bereits investiert haben. Cryptology prüft außerdem auch eine internationale Börsennotierung, um die Liquidität für unsere Investoren zu erhöhen. Darüber hinaus diskutieren wir gerade, ob wir Bitcoin als auch andere führende Kryp-to-Assets als Teil unserer Treasury-Management-Strategie in unser Portfolio aufzu-nehmen. Zudem wollen wir unseren Bekanntheitsgrad erhöhen und medial wesentlich stärker in Erscheinung treten als das bis jetzt der Fall war. Das Jahr 2021 könnte für Cryptology und unsere Investoren noch einiges zu bieten haben.

GBC AG: Für Investoren wird das Thema Nachhaltigkeit/ESG immer wichtiger. Wie berücksichtigen Sie dies in Ihrem Unternehmen und bei Ihren Investments?

Patrick Lowry: Der gesellschaftliche Einfluss, den die Blockchain- und Krypto-Technologie haben wird, ist immens. Es ist die revolutionärste Innovation seit der Er-findung des Internets. Aber daraus erwächst auch eine Verantwortung, dessen sind wir uns bewusst. Bei Cryptology sind wir stolz darauf, Unternehmen zu finanzieren und zu unterstützen, von denen wir glauben, dass sie einen starken positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft haben werden und die höchsten Standards der Unternehmens-führung einhalten. Während häufig über den Energieverbrauch von Bitcoin berichtet wird, ist weniger bekannt, dass der Großteil dieses Stroms aus erneuerbaren Energie- quellen stammt. Auch für uns ist es wichtig, dass unsere Portfoliounternehmen aktiv daran arbeiten, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren oder sogar vollständig zu elimi-nieren, indem sie nachhaltige Best Practices implementieren und erneuerbare, natür-liche Ressourcen nutzen.

GBC AG: Können Sie uns abschließend noch einen längerfristigen Ausblick/ Vision geben. Wo steht Cryptology Asset Group in 3 bis 5 Jahren?

Patrick Lowry: Soweit ich weiß, sind wir derzeit der führende europäische Investor in Krypto-Assets und Blockchain-Unternehmen, der an der Börse gelistet ist. Da sich der Bereich zweifellos weiter stark entwickelt und Krypto-Assets Mainstream werden, bin ich davon überzeugt, dass Cryptology die besten Chancen hat, eine der weltweit füh-renden Krypto- und Blockchain-Investmentfirmen zu werden. Ich freue mich darauf, mit unserem außergewöhnlichen Team, den Gründungsinvestoren und unserer Port- foliofirmen zusammenzuarbeiten, um gemeinsam Krypto- und Blockchain- Technologien noch stärker nach vorne zu bringen.

GBC AG: Patrick Lowry, vielen Dank für das Interview.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22424.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.05.2021 (11:03 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 10.05.2021 (12:30 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°