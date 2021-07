Original-Research: Cryptology Asset Group PLC (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Cryptology Asset Group PLC - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Cryptology Asset Group PLC

Unternehmen: Cryptology Asset Group PLCISIN: MT0001770107

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 18,35 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: - Analyst: Felix Haugg, Julien Desrosiers

Cryptology-Aktien-Split im Verhältnis 1:20 durchgeführt; Kursziel erhöht auf (nach Split) 18,35 EUR; Rating Kaufen

Die Cryptology Asset Group plc (kurz: Cryptology) hat den bereits angekündigten Aktiensplit im Verhältnis 1:20 zum Stichtag 27. Juli 2021 vollzogen wird. Der Beschluss zum Aktiensplit wurde auf einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Juli 2021 von den Aktionären beschlossen. Somit wurde jede Aktie in 20 Aktien gesplittet. Durch den vollzogenen Aktiensplit erhöht sich die Aktienzahl der Cryptology auf 64,00 Mio. Stammaktien.

Infolge des Aktiensplit dürfte die Handelbarkeit und der Zugang für Investoren noch einmal deutlich attraktiver werden. Insgesamt wird sich unseres Erachtens durch diese Maßnahme die Liquidität der Aktie erhöhen und folglich auch die Handelbarkeit der Aktien zunehmen. Zusätzlich strebt die Gesellschaft neben der deutschen Börsennotierung ein internationales Listing an. Zurzeit ist die Aktie der Cryptology an mehreren deutschen Handelsplätzen, wie der Börse Düsseldorf, Gettex und Tradegate gelistet. Ein internationales Listing würde sich zusätzlich positiv auf die Liquidität und die Handelbarkeit der Aktie auswirken.

Vor dem Hintergrund des am 27. Juli 2021 durchgeführten Aktiensplit haben wir unsere NAV-Bewertung der Cryptology aktualisiert. Neben der Berücksichtigung der erhöhten Aktienanzahl, wurde auch die positive Entwicklung der Kryptowährungen in unser Bewertungsmodell mit aufgenommen. Auf Basis unserer aktualisierten Fair-NAV-Bewertung haben wir ein Kursziel je Aktie in Höhe von 18,35 EUR (bisher: 17,92 EUR (adjusted)) ermittelt. Dies entspricht einem Kurspotenzial von mehr als 120%. Wir vergeben weiter das Rating Kaufen.

