Original-Research: CytoTools AG (von BankM AG): Kaufen

Original-Research: CytoTools AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu CytoTools AG

Unternehmen: CytoTools AGISIN: DE000A0KFRJ1

Anlass der Studie: Basisstudien-Update Empfehlung: Kaufen seit: 19.10.2020 Kursziel: EUR 29,36 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker

Vermarktungsstart in Indien - Start Phase III in Europa

Bedingt durch die wirtschaftlichen Einschränkungen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie hatte sich der ursprünglich für die erste Jahreshälfte 2020 geplante Vertriebsstart des in Indien im letzten Jahr zugelassenen Medikaments DermaPro (Markenname in Indien: Woxheal) für die Behandlung des Diabetischen Fußes verschoben. Der Markteintritt wurde nunmehr am 3.9.2020 vom indischen Vertriebspartner Centaur Pharmaceuticals vermeldet. Mit der Produktionsfreigabe ihres Wirkstoffs DermaPro im Oktober letzten Jahres hatte die CytoTools AG* (ISIN DE000A0KFRJ1, Basic Board, T5O GY) den letzten Meilenstein für die Marktzulassung in Indien erreicht. Da sich der Partner Centaur bereits sehr früh an der Wirkstoffentwicklung (klinische Studien und Zulassung in Indien) beteiligte, gehen wir nach wie vor von einer unseres Erachtens angemessen Umsatzbeteiligung von etwa 10% aus; gleichwohl stehen diesen regelmäßigen Erlösen auf Seiten CytoTools keinerlei Kosten gegenüber. Zukünftige Entwicklungs- und Vertriebspartner werden unserer Einschätzung nach - entsprechend dem fortgeschrittenen Entwicklungsstatus von DermaPro - deutlich mehr abgeben müssen; in unserem Modell gehen wir von 25% aus.

Die vor kurzem durchgeführte Kapitalerhöhung wurde von einem einzigen, strategischen Investor gezeichnet und führte zu einem Nettoerlös von ca. EUR 3,7 Mio. Dies erlaubt nun den Beginn der europäischen Phase III-Studie für den 'Diabetischen Fuß'. Im Zuge der KE dürfte sich die Beteiligungsquote der CytoTools an ihrer Tochtergesellschaft DermaTools GmbH auf ca. 67% belaufen.

Wir haben die Schätzungen in unserem Erlösmodell angepasst und bewerten die Aktie auf Basis einer Fundamentalanalyse (DCF-Modell) mit EUR 29,36. Angesichts des aktuellen Kursniveaus lautet unsere Empfehlung 'Kaufen'.

