Original-Research: DATRON AG (von BankM AG): Kaufen

^

Original-Research: DATRON AG - von BankM AG

Einstufung von BankM AG zu DATRON AG

Unternehmen: DATRON AGISIN: DE000A0V9LA7

Anlass der Studie: GB 2020 und Q1 2021, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 06.05.2021 Kursziel: EUR 11,60 Kursziel auf Sicht von: 12 Monate Letzte Ratingänderung: 29.9.2020, vormals Keine Bewertung Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker

Q1 übertrifft Quartals-Guidance, Blick richtet sich auf H2

Der Q1-Umsatz (EUR 11,4 Mio.; Q1 20: EUR 11,7 Mio.) und das Q1-EBIT (EUR 0,71 Mio.; Q1 20: EUR 0,15 Mio.) der DATRON AG (ISIN DE000A0V9LA7, Open Market, DAR GY) lagen oberhalb der Quartalsguidance des Unternehmens. Während Umsatz und Auftragseingang in Q1 noch leicht hinter den Vorjahreswerten zurückblieben, konnte DATRON bei EBIT und EPS (EUR 0,12 vs. EUR 0,03) klar übertreffen. Die Q1-Book-to-Bill-Ratio (1,06) deutet auf leichtes Wachstum hin und impliziert, dass DATRON sich schrittweise aus der pandemiebedingten Umsatzdelle herausarbeitet. Wir fühlen uns mit unserer (eher konservativen) 2021er Schätzung, die eine moderate gesamtwirtschaftliche Erholung in H2 beinhaltet, weiterhin wohl. Mit einem 2021er EV/Umsatz von 0,63 ist die DATRON-Aktie im Peer-Vergleich (Median: 0,90) eher günstig.

Unsere aktualisierte und zu gleichen Teilen gewichtete DCF- und Peer Group-Analyse2021/22 ergibt einen Fairen Wert von EUR 11,60 pro Aktie.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22413.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html.

Kontakt für Rückfragen BankM AG Daniel Grossjohann Dr. Roger Becker Mainzer Landstrasse 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-42, -46 Fax +49 69 71 91 838-50 daniel.grossjohann@bankm.de roger.becker@bankm.de

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°