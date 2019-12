Original-Research: DEAG Deutsche Entertainment AG (von Montega AG)

Einstufung von Montega AG zu DEAG Deutsche Entertainment AG

Unternehmen: DEAG Deutsche Entertainment AG

ISIN: DE000A0Z23G6

Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 18.12.2019

Kursziel: 6,10

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Henrik Markmann

Übernahme im Ticketing stärkt Marktposition in UK

DEAG hat vorgestern eine Übernahme im Ticketing-Bereich verkündet. Mit 75% beteiligt sich das Unternehmen am 2007 gegründeten britischen Ticketing-Anbieter Gigantic Holdings Limited. Dieser gehört nach eigenen Angaben mit mehr als 1,0 Mio. verkauften Tickets pro Jahr zu den größten unabhängigen Anbietern in Großbritannien.

Über die Ticket-Plattform von Gigantic wird ausschließlich Third-Party-Content wie z.B. Konzerte, Veranstaltungen und Festivals von Künstlern wie Elton John, James Blunt oder Lana Del Rey angeboten. Damit ergänzt die Plattform das Ticketing-Geschäft von DEAG, das zum Großteil aus eigenem Content besteht, u.E. sinnvoll. Da das Ticketing von Gigantic nach unserem Verständnis über eine eigene Software abgewickelt wird, dürfte die Marge im Vergleich zu MyTicket sogar noch höher sein. Zur Erinnerung: MyTicket arbeitet seit Anfang Q3/19 mit SecuTix zusammen und dürfte dadurch die Kostenbasis der Plattform nachhaltig reduziert haben. Wir gehen davon aus, dass die EBITDA-Marge von MyTicket bei 30 bis 35% liegt, wohingegen wir bei Gigantic 35 bis 40% für realistisch halten.

Nicht zuletzt verdeutlicht DEAG durch den Zukauf auch die hohe Relevanz des UK-Marktes, der mit 44% vom Konzernumsatz neben Deutschland und der Schweiz (56%) im Fokus der Geschäftstätigkeit steht. In Europa ist Großbritannien in der Medien- und Unterhaltungsbranche hinter Deutschland der zweitgrößte Markt. Laut PwC soll dieser bis 2022 mit durchschnittlich 2,8% p.a. auf 76,0 Mrd. GBP sogar stärker wachsen (CAGR 2018-2022 Deutschland: 1,8%). Aufgrund der auch hier stetig voranschreitenden Digitalisierung dürfte der Bereich Ticketing überproportional profitieren.

In 2019 erwartet DEAG insgesamt mehr als 1,1 Mio. verkaufte Tickets über MyTicket. Dies entspricht einem Wachstum von ca. 60% yoy, was u.a. auf den exklusiven Vorverkauf von rund 150.000 Tickets für Konzerte der Böhsen Onkelz sowie über 500.000 Tickets der Christmas Garden-Events zurückzuführen ist. Durch das zusätzliche anorganische Wachstum nach der Gigantic-Übernahme hat der Vorstand für 2020 mindestens eine Verdopplung des Ticketvolumens auf deutlich über 2,0 Mio. Ticketverkäufe in Aussicht gestellt.

Für 2020 erwarten wir durch die Vollkonsolidierung von Gigantic einen zusätzlichen Umsatzbeitrag von 1,7 Mio. Euro sowie ein EBITDA i.H.v. 0,7 Mio. Euro. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Wir halten jedoch einen EBITDA-Multiple von 7 bis 9x für ein etabliertes und hochmargiges Unternehmen für realistisch. Auf Basis unserer Schätzungen dürfte der Kaufpreis daher zwischen 5,0 und 5,5 Mio. Euro liegen. In unserem Bewertungsmodell haben wir dies nun berücksichtigt. Sollte es DEAG im UK-Markt mittelfristig gelingen, über Gigantic alle eigenen Events zu vermarkten, wäre dies ein großer Hebel. Zusätzliche Impulse sind u.E. in den Folgejahren im Ticketing zu erwarten, wenn beispielsweise Ed Sheeran wieder auf Tournee mit DEAG gehen würde.

Fazit: Die Übernahme im Ticketing-Bereich halten wir strategisch sowohl kurz- als auch mittelfristig für sinnvoll. Mit leicht angehobenen Prognosen ab 2020 bestätigen wir daher unsere Kaufempfehlung. Das neue Kursziel lautet 6,10 Euro (zuvor: 6,00 Euro).

