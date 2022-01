Original-Research: Deutsche Eigenheim Union AG (von GBC AG)

Der erste Börsengang des laufenden Jahres 2022 war das Listing am Primärmarkt Düsseldorf der in Berlin ansässigen Deutsche Eigenheim Union AG. Gemäß eigener Beschreibung errichtet die Gesellschaft, unter Einbeziehung von ESG-Aspekten, bezahlbare Eigenheime mit regionalem Fokus auf der Metropolregion Berlin-Brandenburg. Die Häuser werden bezugsfertig und in Massivbauweise auf eigenen Grundstücken errichtet. Wir haben mit Herrn Dr. Christian Pahl, Vorstandssprecher und CFO der Gesellschaft gesprochen.

GBC AG: Herr Dr. Pahl, die Deutsche Eigenheim Union AG errichtet Wohnhäuser für Eigennutzer und Investoren. Was unterscheidet die Gesellschaft von vergleichbaren Hausbauunternehmen?

Dr. Christian Pahl: Die Deutsche Eigenheim Union AG ist Preisführer in ihrem Marktsegment. ESG-Kriterien sind ein wichtiges Leitbild des Handelns.

GBC AG: Bei Ihrem Unternehmen steht die Bezahlbarkeit von Wohneigentum im Vordergrund. Wie lässt sich in hier die Preisführerschaft erreichen und erhalten?

Dr. Christian Pahl: Wir pflegen langjährige Beziehungen zu Baustoff- Herstellern und Baudienstleistern, wodurch wir über besonders günstige Einstandskosten für höchste Baustoff-Qualitäten und höchste Ausführungsstandards verfügen. Grundstücke werden uns häufig empfohlen, da hohe Wertschätzung besteht für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum.

GBC AG: Sie errichten die Häuser auf eigenen Grundstücken. Wie umfangreich ist der aktuelle Grundstücksbestand und welche Projekte befinden sich derzeit in Entwicklung?

Dr. Christian Pahl: Wir besitzen Grundstücke für die Bauaktivitäten in 2022 und 2023. Für die Bauaktivitäten in 2024 und 2025 bestehen Reservierungen. Schwerpunkt der Entwicklungen sind Gemeinden im südwestlichen und südöstlichen Umland von Berlin.

GBC AG: Was waren die Beweggründe für den Gang an die Börse?

Dr. Christian Pahl: Der Investorenkreis der Deutsche Eigenheim Union AG soll verbreitert werden und Mitarbeiter sollen eine einfache Möglichkeit erhalten, sich am Unternehmen zu beteiligen.

GBC AG: Auf der Homepage der Deutsche Eigenheim Union AG haben Sie eine Unternehmenspräsentation eingestellt, die vergleichsweise detaillierte Planzahlen enthält. Können Sie die Eckdaten Ihrer Prognosen darstellen und erläutern?

Dr. Christian Pahl: Für 2022 streben wir mehr als 70 Wohneinheiten und in den folgenden Geschäftsjahren mehr als 100 Wohneinheiten an. Das Umsatzvolumen für 2022 soll rund 19 Mio. Euro und der Gewinn rund 3,8 Mio. Euro betragen. In den Folgejahren wird ein stetiges Umsatz- und Gewinnwachstum verfolgt.

GBC AG: Die KfW55-Förderung läuft zum Ende dieses Monats aus. Welchen Energiestandard erfüllen die von der Deutsche Eigenheim Union AG errichteten Häuser?

Dr. Christian Pahl: Die Häuser erfüllen derzeit KfW55. Wir beschäftigen uns mit der Umsetzung von KfW40 und können diesen auch jederzeit einführen.

GBC AG: Das Thema ESG/Nachhaltigkeit wird für Investoren immer wichtiger. Sie decken mit 'bezahlbarem Wohnraum' ein wichtiges Thema ab. Wie ist das ESG-Thema bei Ihnen im Fokus.

Dr. Christian Pahl: Beim Bau der Häuser werden optimale Abläufe eingehalten, um einen möglichst geringen CO2-Fußabdruck zu verursachen. Die Häuser werden mit Standards eines niedrigen Energieverbrauches und niedriger Heizkosten gebaut. Die günstigen Preise der massiv gebauten und bezugsfertigen Häuser sind wichtig für breite Gesellschaftsschichten. Unser ökologisches Engagement kommt auch durch einen aktuellen Auftrag für Aufforstungen und weitere Maßnahmen im Volumen von 100 TEUR zum Ausdruck.

GBC AG: Zum Abschluss eine Frage mit langfristigem Horizont: Wo sehen Sie die Deutsche Eigenheim Union AG in fünf Jahren?

Dr. Christian Pahl: Wir sehen die Deutsche Eigenheim Union AG in fünf Jahren bei einem Unternehmenswert von mehr als 100 Mio. EUR und attraktiver Dividendenrendite.

GBC AG: Herr Dr. Pahl, ich danke Ihnen für das Gespräch.

Hinweis: Die GBC AG nimmt die Coverage mit diesem Vorstandsinterview auf und arbeitet aktuell an der Erstellung einer Initial Coverage Studie.

