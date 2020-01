Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG)

Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG

ISIN: DE0005533400

Anlass der Studie: Research Comment

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 19,70 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2020

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Nach positiven Sondereffekten im Vorjahr wurde nun ein erwarteter Netto-Courtage-Rückgang verzeichnet. Wichtige BImA Ausschreibung konnte gewonnen werden. Kursziel und Rating bestätigt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 erzielte die Deutsche Grundstücksauktionen AG nun zum sechsten Mal in Folge ein Objektumsatz von über 100 Mio. €. Dennoch wurde mit einem Objektumsatz in Höhe von 100,11 Mio. € (VJ: 123,92 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang verzeichnet und entsprechend die Guidance von 109 Mio. € nicht erreicht. Auch die Netto-Courtageeinnahmen lagen mit rund 10 Mio. € etwa 16% unter dem Vorjahr (VJ: 12 Mio. €). Jedoch war ein Rückgang absehbar, da Großobjekte das Geschäftsjahr 2018 positiv beeinflusst hatten. Einen Rückgang im Geschäftsjahr 2019 hatten wir bereits in unseren Prognosen berücksichtigt.

Ein weiterer Grund für diese Entwicklung war insbesondere das schwächere Ergebnis der Deutschen Grundstückauktionen in Berlin. Durch die diskutierte Mietdeckelung der Regierung wurde der Markt stark verunsichert. Zahlreiche Immobilieninvestoren haben sich bereits aus Berlin zurückgezogen. Die vormals hohen Immobilienbewertungen kamen auch durch implizierte Mietpreissteigerungen zustande, welche nun nicht mehr erwartet werden können. Da diese erwarteten Steigerungen nun zunächst wegfallen, liegt das Bewertungsniveau deutlich unter den Vorjahren, wodurch die Preisvorstellungen zwischen Käuferseite und Verkäuferseite nun deutlich voneinander abweichen sollten. Ein konkretes Gesetz bezüglich eines Mietendeckels wurde noch nicht verabschiedet, was die Unsicherheit noch erhöht und keine validen Zukunftsplanungen für Investoren ermöglicht. Dies führte dazu, dass teilweise große und attraktive Objekte in Berlin nicht versteigert wurden. Zudem liegen bei der DGA noch einige Großobjekte in der Pipeline, welche sich nun wahrscheinlich in das laufende Geschäftsjahr 2020 verschieben werden.

Positiv hervorzuheben ist jedoch die von der Gesellschaft am 10.12.2019 gewonnene Ausschreibung. So erhielt das Unternehmen abermals den Zuschlag für die Vergabe eines Rahmenvertrages über die Durchführung von Immobilienauktionen für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) - Anstalt des öffentlichen Rechts - und die bundeseigene BVVG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG - Tochtergesellschaft der BImA). Der ausgeschriebene Rahmenvertrag läuft über vier Jahre (01.01.2020 bis 31.12.2023). Im Durchschnitt hatte die DGA über die letzten vier Jahre rund 200 Immobilien für rund 11,6 Mio. € pro Jahr für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben verkauft (etwa 299 Immobilien mit rund 2,8 Mio. € für die BVVG).

Auch wenn die mittelfristigen Geschäftsaussichten der Gesellschaft damit eine stabile Basis erhalten, dürfte die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 eine rückläufige Ergebnisentwicklung vorweisen. Die erwarteten Nettocourtageerlöse liegen unter unseren Erwartungen (11,50 Mio. €). Das Jahresergebnis 2019 dürfte unseres Erachtens vergleichbar mit dem Ergebnis der Geschäftsjahre 2014 bzw. 2015 (Objektumsatz 2014: 103,00 Mio. €, 2015: 105,06 Mio. €; Netto-Courtageergebnis 2014: 10,40 Mio. €, 2015: 10,34 Mio. €; Dividende 2014: 0,65 €, 2015: 0,70 €) sein. Entsprechend erwarten wir eine ähnliche Dividende 0,60 € - 0,70 € (bisher: 0,76 €) auch für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019, was bei dem aktuellen Kurs einer attraktiven Dividendenrendite von 4,1% bis 4,7% entspricht. Eine konkrete Prognoseanpassung erfolgt im Rahmen der vollständigen Veröffentlichung der Geschäftsjahreszahlen 2019. Gegenwärtig bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 19,70 € und unser Kaufen Rating.

