Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG)

Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG

ISIN: DE0005533400

Anlass der Studie: Research Note

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 18,50 EUR

Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Matthias Greiffenberger

Sehr erfolgreiches erstes Halbjahr 2020 mit bereits sehr guten ersten Zahlen für das dritte Quartal 2020 erreicht. Wir heben unsere Prognose an und erhöhen das Kursziel auf 18,50 € (bisher: 17,40 €) und vergeben erneut das Rating KAUFEN.

Das erste Halbjahr 2020 verlief sehr gut mit einer Steigerung der bereinigten Netto-Courtage um 1,8% auf 5,76 Mio. € (VJ: 5,66 Mio. €), was deutlich über dem 5-Jahresdurchschnitt von 5,52 Mio. € lag. Somit wurde trotz der Corona-Krise eine Steigerung aller relevanten Kennzahlen erzielt.

In unserem Research-Report vom 20.05.2020 hatten wir noch mit einer schwächeren Entwicklung gerechnet. Es zeigt sich jedoch, dass der Immobilientransaktionsmarkt weiterhin eine hohe Nachfrage aufweist und dass die betroffenen Marktsegmente für die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) nur eine untergeordnete Rolle spielen. So wurden durch die Corona-Krise insbesondere ausländische Investoren ohne lokale Präsenz vom deutschen Markt abgeschnitten und es wurden zudem sehr große Portfoliotransaktionen ausgebremst. Weiterhin war die DGA bereits vor der Corona-Krise sehr gut auf die neuen Rahmenbedingungen vorbereitet. So wurde bereits seit vielen Jahren die Möglichkeit zur telefonischen Teilnahme an der Auktion eingeräumt. Hierdurch war die Verschiebung zu Auktionen mit Live-Stream und Telefongeboten keine Herausforderung für das Unternehmen.

Die hohe Nachfrage spiegelt sich auch im Objektumsatz wider. Der Objektumsatz wurde trotz der Corona-Krise um 12,2% auf 59,80 Mio. € (VJ: 53,30 Mio. €) gesteigert, was ebenfalls deutlich über dem 5-Jahresdurchschnitt von 54,96 Mio. € lag. Darüber hinaus erzielte auch die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA) im Rahmen einer Sonderauktion für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke einen zusätzlichen Objektumsatz in Höhe von 0,82 Mio. €, was für die DIIA den bislang höchsten Objektumsatz darstellt. Auch die Verkaufsquoten lagen mit insgesamt 88,7% (VJ: 84,6%) auf ein sehr hohes Niveau. Die Anzahl der umgesetzten Objekte reduzierte sich merklich um 11,8% auf 697 (VJ: 790). Hier zeigt sich jedoch, dass der Trend zu deutlich größeren und steigerungsfähigen Objekten geht. Beispielhaft hierfür ist die hervorragende Herbst-Auktion 2020 der Sächsische Grundstücksauktionen AG (SGA), welche das teuerste Objekt der SGA-Unternehmensgeschichte, ein Schloss in Rade-beul, für 3,50 Mio. € versteigert hat. Gleichfalls wurden in der besagten Herbst-Auktion 2020 signifikante Steigerungen aus dem Bestand der BVVG erzielt von unter anderem 15.000 € auf 0,31 Mio. € und von 0,23 Mio. € auf 1,27 Mio. €. Somit wurde trotz einer geringeren Anzahl an Objekten eine Umsatz-, Courtage- und Ergebnisverbesserung erzielt.

Diese sehr gute Entwicklung spiegelte sich auch im Periodenergebnis wider. Das EAT stieg auf um 4,5% auf 0,85 Mio. € (VJ: 0,81 Mio. €) an und lag damit auch deutlich über dem 5-Jahresdurchschnitt von 0,66 Mio. €. Die EAT-Marge (relativ zur bereinigten Netto-Courtage) stieg auf ein Rekordniveau der jüngeren Unternehmensgeschichte von 14,7% (VJ: 14,3%). Somit konnte ein sehr gutes erstes Halbjahr 2020 abgeschlossen werden und trotz der Corona-Krise mussten kaum Einbußen hingenommen werden.

Das erste Halbjahr 2020 ist sehr gut für die Deutsche Grundstücksauktion AG verlaufen und auch das angelaufene dritte Quartal scheint sich hervorragend zu entwickeln. Bereits am 21.07.2020 vermeldete das Unternehmen ein Rekord-Einlieferungsvolumen von über 13,4 Mio. € für die Sächsische Grundstücksauktionen AG. Der bisherige Rekord lag bei 7,2 Mio. € (Winter 2018). Dies zeigt den enormen Umfang, da der letzte Rekord nahezu verdoppelt wurde. Schlussendlich wurden 12,21 Mio. € erzielt. Vor dem Hintergrund des sehr guten ersten Halbjahres und der bereits hervorragenden Einlieferungen für den Herbst, haben wir unsere Prognosen deutlich angehoben.

Entsprechend erwarten wir nun eine bereinigte Netto-Courtage in Höhe von 11,00 Mio. € für das laufende Geschäftsjahr 2020 und von 11,40 Mio. € für das Geschäftsjahr 2021. Somit wäre dies eine deutliche Steigerung gegenüber dem abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 aber noch unter den sehr hohen Niveaus von 2018. Unsere Prognose steht noch insbesondere unter dem Vorbehalt eines ausgeglichenen vierten Quartals.

Insgesamt scheint der Markt weiterhin zu funktionieren und es scheint eine hohe Nachfrage vorzuherrschen. Die DGA konnte dabei mit Telefongeboten und Live-Auktionen der Krise gut gewappnet entgegentreten. Wir gehen davon aus, dass sich die Einschränkungen nur wenig bemerkbar machen und erwarten ein ebenfalls gutes zweites Halbjahr 2020. Folglich erwarten wir einen Jahresüberschuss in Höhe von 1,43 Mio. € im laufenden Geschäftsjahr 2020, bzw. 1,50 Mio. € im Geschäftsjahr 2021. Hier stellt sich die Frage, wie sich die Dividende in den kommenden Jahren entwickeln wird. Unserer Ansicht nach hängt die Ausschüttungspolitik der Gesellschaft stark vom Verlauf der Corona-Krise ab. So wurde in der letzten Hauptversammlung nur rund die Hälfte des Bilanzgewinns ausgeschüttet (0,24 Mio. €) und der Rest auf neue Rechnung vorgetragen (0,27 Mio. €). Aktuell gehen wir davon aus, dass sich die Krise im Jahr 2021 entweder weiter abschwächt oder stabil bleibt, was dem Unternehmen ermöglichen könnte, den einbehaltenen Betrag als Sonderdividende auszuschütten. Somit erwarten wir in Summe eine Dividende in Höhe von 1,00 € je Aktie für das Jahr 2020, wovon 0,17 € aus dem Jahr 2019 stammen. Dies würde zum aktuellen Kurs (13,10 € Xetra 10.09.20 14:11) einer sehr hohen Dividendenrendite von 7,6% entsprechen.

Vor dem Hintergrund des sehr guten ersten Halbjahres 2020 und der guten Einlieferungen für den Herbst 2020 haben wir unsere Prognosen angehoben. Auf Basis unseres DCF-Modells haben wir ein Kursziel in Höhe von 18,50 € (bisher: 17,40 €) ermittelt und vergeben das Rating Kaufen.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21595.pdf

Kontakt für Rückfragen

Jörg Grunwald

Vorstand

GBC AG

Halderstrasse 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

+++++++++++++++

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 14.09.2020 (12:00 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 15.09.2020 (09:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.