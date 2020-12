Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AGISIN: DE0005533400

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 18,75 Euro Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker

Sehr erfolgreiches drittes Quartal; neuer Rekordwert bei Objektumsatz von 47,8 Mio. EUR erzielt; Netto-Courtage deutlich über Vorjahr; deutlicher Anstieg des Auftragsvolumens für das vierte Quartal

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) konnte nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr 2020 die dynamische Entwicklung im Q3 2020 weiter fortsetzten. Durch die erfolgreichen Auktionen zwischen Juli - September wurde im dritten Quartal ein neuer Quartalsrekord bei den Objektumsätzen von 47,8 Mio. EUR (VJ: 25,2 Mio.) und demensprechend bei der Netto-Courtage von 3,8 Mio. EUR (VJ: 2,1 Mio. EUR) erreicht. Diese erfolgreiche Entwicklung spiegelt sich auch in den 9 Monatszahlen wider. Per Ende September 2020 wurde mit der Versteigerung von 1.089 Objekten (VJ: 1.177) ein Rekord-Objektumsatz von 107,6 Mio. EUR (VJ: 78,5 Mio. EUR) sowie eine Rekord-Netto-Courtage von 9,6 Mio. EUR (7,8 Mio. EUR). Die deutliche Steigerung der Objektumsätze lässt sich im Wesentlichen durch einmalige Sondereffekte begründen. Die DGA sowie die Tochtergesellschaft Sächsische Grundstücksauktionen AG konnten bei einer Auktion jeweils überdurchschnittliche große Objekte erfolgreich verkaufen. Hinzukommt, dass sich der deutsche Immobilienmarkt, trotz der Corona-Pandemie, in einer äußerst robusten Verfassung zeigt.

Das bereits vermeldete Einlieferungsvolumen von 18 Mio. EUR (+65 % ggü. VJ) für die Winterauktionen sowie die gute Ausgangslage am deutschen Immobilienmarkt, lassen auf ein erfolgreiches Q4 schließen. Auch wenn im vierten Quartal die Objektumsätze und damit die Courtageeinnahmen wieder auf Normalniveau zurückkehren sollten, ist die DGA auf einem guten Wege, das beste Jahr der Unternehmensgeschichte zu erreichen. Nach Unternehmensangaben sollte der bisherige Spitzenwert beim Objektumsatz in Höhe von 126 Mio. EUR aus dem Geschäftsjahr 2007 übertroffen werden. Hiervon ausgehend nehmen wir erneut eine Prognoseanpassung vor und rechnen bei einer Netto-Courtage in Höhe von 12,20 Mio. EUR (bisherige Prognose: 11,00 Mio. EUR) mit einem EBIT in Höhe von 2,42 Mio. EUR (bisherige Prognose: 2,09 Mio. EUR). Die Prognosen für 2021 behalten wir unverändert bei.

Die Prognoseanpassung für das laufende Geschäftsjahr 2020 geht mit einer leichten Kurszielerhöhung auf 18,75 EUR (bisher: 18,50 EUR) einher. Bei einem Kurspotenzial in Höhe von über 27 % vergeben wir weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21918.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 07.12.2020 (8:49 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 07.12.2020 (13:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°