Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AGISIN: DE0005533400

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen seit: 03.05.2021 Kursziel: 23,00 Kursziel auf Sicht von: 31.12.2021 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker

Q1 2021: bestes 1. Quartal der Unternehmensgeschichte; Rekord-Dividenden- Vorschlag von 1,35 EUR pro Aktie; Kursziel auf 23,00 EUR (bisher: 19,50 EUR) angehoben; Rating KAUFEN

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) ist nach dem Rekordjahr 2020, in dem sowohl ein Rekord-Objektumsatz als auch die höchsten Courtageeinnahmen der Unternehmensgeschichte erzielt wurden, sehr gut in das neue Geschäftsjahr 2021 gestartet. Im 1. Quartal 2021 konnte eine Objektumsatzsteigerung sowie eine Netto-Courtage-Steigerung gegenüber dem Vorjahresquartal erzielt werden. Der Objektumsatz erhöhte sich um 17,5 % auf 37,97 Mio. EUR (VJ: 32,32 Mio. EUR) und die Netto-Courtage um 3,5 % auf 3,29 Mio. EUR (VJ: 3,18 Mio. EUR). Folglich wurde eine Courtage-Marge von 8,7 % (VJ: 9,8 %) erzielt. Im 1. Quartal 2021 wurden insgesamt 306 Objekte (VJ: 334) erfolgreich versteigert, was bedeutet, dass sich der Objektumsatz von 0,10 Mio. EUR auf 0,12 Mio. EUR (+28,3 %) erhöht hat. Diese Entwicklung der Objektumsätze zeigt, dass das Interesse der Immobilien-Investoren weiterhin auf einem hohen Niveau liegt. Sollten sich die Objektumsätze auf diesem Niveau halten und die Anzahl der versteigerten Objekte auf den langfristigen Durchschnittswert von rund 400 pro Quartal zurückkehren, dürfte die DGA weiter an der positiven Marktentwicklung partizipieren.

Die positive Unternehmensentwicklung im 1. Quartal 2021 findet sich in einer deutlichen Steigerung der Objektumsätze der Tochtergesellschaften wieder. Insbesondere die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG konnte eine signifikante Objektumsatzsteigerung um +184,3 % auf 7,65 Mio. EUR, die Deutsche Internet Immobilien Auktionen GmbH um +75,1 auf 0,87 Mio. EUR und die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG um +67,8 % auf 4,96 Mio. EUR beisteuern. Die Muttergesellschaft musste jedoch einen erheblichen Rückgang von 25,0 % auf 12,57 Mio. EUR (VJ: 16,76 Mio. EUR) hinnehmen.

Nach dem Rekordjahr 2020 hat der Vorstand der DGA für das Geschäftsjahr 2020 die Zahlung einer Dividende von 1,35 EUR pro Aktie vorgeschlagen. Grundlage für die Dividendenerhöhung ist der deutliche Anstieg des Jahresüberschusses auf einen neuen Rekordwert von 2,05 Mio. EUR (VJ: 0,49 Mio. EUR). Wie bereits in unserm Research-Comment vom 11.01.2021 prognostiziert, kehrt die Deutsche Grundstücksauktionen damit zu der gewohnten Dividendenpolitik zurück. Gleichzeitig stellt der Dividendenvorschlag für das Jahr 2020 einen neuen Höchstwert in der langjährigen Unternehmensgeschichte dar, was zum aktuellen Kurs einer attraktive Dividendenrendite von 6,0 % entspricht. Durch die Rückkehr zu gewohnten Dividendenpolitik sollte die DGA-Aktie auch zukünftig als zuverlässiger Dividendentitel gelten und die Aktionäre über nachhaltige Ausschüttungen am Unternehmenserfolg partizipieren lassen.

Der im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells errechnete faire Wert je Aktie zum Ende des Geschäftsjahres 2021 entspricht als Kursziel 23,00 EUR (bisher: 19,50 EUR). Die Kurszielanhebung ist dabei hauptsächlich auf die Reduktion des risikolosen Zinssatzes auf 0,25 % (bisher: 1,00 %) zurückzuführen. Wir vergeben weiterhin das Rating KAUFEN.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/22384.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 30.04.2021 (9:59 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 03.05.2021 (11:00 Uhr) Gültigkeit des Kursziels: bis max. 31.12.2021

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°