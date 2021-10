Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^

9-Monate-2021: Objektumsatz und bereinigte Netto-Courtage deutlich über Vorjahresniveau; Kursziel in Höhe von 29,50 EUR je Aktie und Rating Kaufen bestätigt

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (kurz: DGA) erzielte in den ersten drei Quartalen 2021 sowohl bei Objektumsatz als auch bei der bereinigten Netto-Courtage neue Rekordwerte. Durch die DGA und die Tochtergesellschaften wurden bis Ende September 1.035 Objekte (VJ: 1.089 Objekte) für rund 128,6 Mio. EUR (VJ: 107,6 Mio. EUR) erfolgreich vermittelt. Durch die überaus positive Entwicklung konnte der Objektumsatz um ca. 19,5% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erhöht werden. Der Rekordwert beim Objektumsatz spiegelt sich auch in der bereinigten Netto-Courtage, die um 12,7% auf 10,8 Mio. EUR (VJ: 9,6 Mio. EUR) gestiegen ist, wider. Insgesamt zeigt sich, dass der deutsche Immobilienmarkt sich weiterhin in einer ausgezeichneten Verfassung befindet und die Deutsche Grundstücksauktionen, durch die hohe Bekanntheit und Marktführerschaft im Bereich für Immobilienauktionen, davon profitieren kann.

Durch den allgemeinen Markttrend und das bereits erzielte Auftragsvolumen sind die Aussichten für die bevorstehenden Winterauktionen 2021 im vierten Quartal vielversprechend. Die Tochtergesellschaften Sächsische Grundstücksauktionen AG, Norddeutsche Grundstücksauktionen AG sowie Plettner & Brecht Immobilien GmbH vermeldeten bereits eine Woche vor Einlieferungsschluss ein Auftragsvolumen von rund 15 Mio. EUR (VJ: 18 Mio. EUR). Auch wenn im vierten Quartal die Objektumsätze und damit die Courtageeinnahmen nach dem Rekordjahr 2020 wieder auf Normalniveau zurückkehren sollten, ist die DGA auf einem guten Wege, zum zweiten Mal in Folge einen neuen Objektumsatzrekord aufzustellen.

Die vorgelegten 9-Monats-Zahlen der Deutschen Grundstückauktionen liegen im Rahmen unserer Erwartung. Davon ausgehend und auf Basis einer weiterhin stabilen Immobiliennachfrage in Deutschland in Verbindung mit den bereits vermeldeten Einlieferungsvolumina für die Winterauktionen sollte die DGA in der Lage sein, unsere Prognosen für das Jahr 2021 zu erfüllen. Hiervon ausgehend bestätigen wir unsere Prognose für das Jahr 2021 sowie unser Kursziel in Höhe von 29,50 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating Kaufen.

