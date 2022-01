Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG (von GBC AG): Kaufen

^

Original-Research: Deutsche Grundstücksauktionen AG - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutsche Grundstücksauktionen AG

Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AGISIN: DE0005533400

Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 29,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2022 Letzte Ratingänderung: Analyst: Felix Haugg; Cosmin Filker

DGA übertrifft im Jahr 2021 die Rekordwerte aus dem Vorjahr, Verkaufsquote zum wiederholten Mal über 90%; Kursziel von 29,50 EUR je Aktie und Rating bestätigt

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG (DGA) hat gemäß vorläufigen Umsatzzahlen für das Jahr 2021 die Rekordwerte bei Objektumsatz und Netto- Courtageeinnahmen des Vorjahres deutlich übertroffen. Folglich sind die Objektumsätze um 23,9% auf 176,87 Mio. EUR (VJ: 142,75 Mio. EUR) sowie die Netto-Courtageeinnahmen um 14,2% auf rund 14,50 Mio. EUR (VJ: 12,70 Mio. EUR) angestiegen. Die neuen Rekordergebnisse für die Deutsche Grundstückauktionen sind auch gleichbedeutend damit, dass mittlerweile zum achten Mal in Folge die Umsatzschwelle von mehr als 100 Mio. EUR in einem Geschäftsjahr überschritten wurde. Zum erfolgreichsten Geschäftsjahr in der Unternehmensgeschichte haben, neben der Deutschen Grundstücksauktionen AG, auch die weiteren fünf Tochtergesellschaften einen erheblichen Beitrag geleistet. Hier sind insbesondere die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG sowie Plettner & Brecht Immobilien GmbH zu nennen, die mit eine überdurchschnittlichen Umsatzwachstum in Höhe von 97,0% bzw. 88,0% dazu beigetragen haben.

Bereits nach den veröffentlichten Ergebnissen der Auktionen im 4. Quartal hat sich abgezeichnet, dass das Jahr 2021 deutlich über den Vorjahreszahlen abgeschlossen werden kann. Dies wurde durch den erzielten Objektumsatz in Höhe von 48,23 Mio. EUR und einer Netto-Courtage in Höhe von 3,75 Mio. EUR in vierten Quartal 2021 nochmals verdeutlicht. Diese Zahlen liegen zudem nur leicht unter den Spitzenwerten aus dem bisherigen Rekordquartal Q2 2021. Des Weiteren hat die Gesellschaft angekündigt, dass die bisherige Dividendenpolitik mit einer sehr hohen Ausschüttungsquote weiter fortgesetzt werden soll und sich das erfolgreiche Jahr 2021 auch in der ausgezahlten Dividende widerspiegeln soll.

Wir haben die vorläufigen Zahlen in unser DCF-Modell aufgenommen, daraus resultiert jedoch nur eine minimale Kurszielanpassung. Angesichts der zu vernachlässigen Kurszieländerung bestätigen wir unser Kursziel in Höhe von 29,50 EUR je Aktie und vergeben weiterhin das Rating Kaufen. Nach Vorlage des Geschäftsberichts 2021 werden wir eine umfassende Anpassung unseres DCF-Modells vornehmen.

