Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AGISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 24.03.2020 Kursziel: EUR8,70 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und senkt das Kursziel von EUR 18,10 auf EUR 8,70.

Zusammenfassung: Der niedrigste Ölpreis seit 2001 hat den Aktienkurs von DRAG auf den niedrigsten Stand seit dem Börsengang im Jahr 2010 gebracht. Die aktuellen Cash-Betriebskosten liegen jedoch unter USD15/BOE (Barrel Öläquivalent). Angesichts der geringen Investitionen, solange der Ölpreis niedrig bleibt, erwarten wir, dass DRAG auch bei einem Ölpreis von USD20 freie Cashflows generieren kann. Wir schätzen, dass das Unternehmen derzeit eine Nettoverschuldung von EUR74 Mio. hat (EUR122 Mio. an Anleihen und Bankschulden; EUR49 Mio. an Bargeld und Wertpapieren). Das größte Element der Verschuldung besteht aus Anleihen im Wert von EUR115 Mio. Aber keine der Anleihen ist in diesem Jahr fällig, und 75% des gesamten Volumens werden erst im Dezember 2024 fällig. Der gewichtete durchschnittliche Kupon beträgt 5,2%. Die niedrigen Produktionskosten aus bestehenden Bohrlöchern sowie die langlaufenden Anleihen lassen darauf schließen, dass DRAG einer längeren Zeit niedriger Rohstoffpreise standhalten kann. Darüber hinaus stellen wir fest, dass der Terminmarkt auf dem Tiefpunkt der drei tiefsten Ölpreisrückgänge in diesem Jahrhundert in den Jahren 2001, 2008 und 2016 den durchschnittlichen Ölpreis in den folgenden vier Jahren um 92%, 46% bzw. 37% unterschätzte. Wir haben dies in unserer aktuellen Bewertung berücksichtigt und gehen von einem durchschnittlichen Ölpreis aus, der ab Januar 2021 35% über der Futures-Kurve liegt. Unser neues Kursziel liegt bei EUR8,70 (zuvor EUR18,10). Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and decreased the price target from EUR 18.10 to EUR 8.70.

Abstract: The lowest oil price since 2001 has pushed DRAG's share price to its lowest level since the company listed in 2010. However, current cash operating costs are under USD15/BOE (barrel of oil equivalent). Given that CAPEX will be small as long as the oil price remains depressed, we expect DRAG to be able to generate free cashflow even at an oil price of USD20. We estimate that the company currently has a net debt position of EUR74m (EUR122m in bonds and bank debt; EUR49m in cash and securities). The largest element of the debt position is EUR115m of bonds. But none of the bonds mature this year and 75% of the total mature in December 2024. The weighted average coupon is 5.2%. The low cost of production from existing wells as well as long-dated debt suggest that DRAG will be able to withstand a prolonged period of low commodity prices. Furthermore, we note that at the lowpoint of the three deepest oil price downturns so far this century, in 2001, 2008 and 2016, the futures market underestimated the average oil price over the following four years by 92%, 46% and 37% respectively. We have taken this into account in our current valuation and assume an average oil price 35% above the futures curve from January 2021. Our new price target is EUR8.70 (previously: EUR18.10), and we maintain our Buy recommendation.

