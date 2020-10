Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

^

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AGISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Hinzufügen seit: 19.10.2020 Kursziel: EUR9,50 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 15.04.2020 (vorher: Kaufen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine ADD-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,50.

Zusammenfassung: Wir haben das Bewertungsmodell in unserer jüngsten Studie vom 15. April angepasst, um die aktuellen Öl- und Gas-Futureskurven sowie die Akquisition von 28.000 Netto-Acre in Wyoming durch DRAG im Juli widerzuspiegeln (zum Vergleich: Die wichtigste Tochtergesellschaft von DRAG, Cub Creek, betreibt 28 Netto-Bohrungen mit horizontalen Längen äquivalent zwei Meilen auf 5.000 Netto-Acre). Die aktuelle Öl-Futures-Kurve erreicht erst im späteren Verlauf dieses Jahrzehnts das zur Rechtfertigung neuer Bohrungen erforderliche Niveau von USD50. Das Management hat angedeutet, dass die Produktion am Olander Pad von Cub Creek im Januar 2021 wieder aufgenommen wird. Wir gehen aber davon aus, dass dies nur zu einer Kapazität von 50% geschehen wird. Wir hatten zuvor 100% angenommen. Unser Vorgängermodell ging auch von einem Produktionsstart im Januar 2023 am Knight Pad aus. Aber angesichts der eher flachen Öl-Futures-Kurve haben wir Knight aus unserem DCF-Modell herausgenommen. Die aktuelle Futures-Kurve zeigt jedoch, dass DRAG ihre Bruttoverschuldung in Höhe von EUR129 Mio. aus liquiden Mitteln und den Cashflow aus bestehenden Bohrlöchern bedienen kann, bis die Anleihe 2024 (ausstehender Betrag: EUR87,0 Mio.) am 6. Dezember jenes Jahres fällig wird. Die Fähigkeit von DRAG, eine lange Zeit niedriger Rohstoffpreise zu überstehen, verbunden mit der Volatilität des Ölpreises, bedeutet, dass die Knight- und Wyoming-Assets des Unternehmens einen erheblichen Optionswert haben. Der Optionswert von ungebohrten Bohrlöchern am Knight Pad und in Wyoming macht 27% unserer Unternehmensbewertung von DRAG aus. Wir behalten unsere Hinzufügen-Empfehlung bei einem unveränderten Kursziel von EUR9,50 bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his ADD rating and maintained his EUR 9.50 price target.

Abstract: We have made adjustments to the valuation model presented in our most recent note of 15 April to reflect the current oil and gas future curves and also DRAG's acquisition in July of 28,000 net acres in Wyoming (for comparison DRAG's most important subsidiary, Cub Creek, operates net 28 two-mile equivalent lateral wells on 5,000 net acres). The current oil futures curve does not reach the USD50 level required to justify new drilling until the later part of this decade. Management has indicated that production at Cub Creek's Olander pad will resume in January 2021 - but we assume only at 50% capacity. We had previously assumed 100%. Our previous model also assumed a January 2023 production start at the Knight pad, but given the shallow trajectory of the oil futures curve we have taken Knight out of our DCF model. However, the current futures curve indicates that DRAG will be able to service its gross debt of EUR129m from liquid assets and cashflow from existing wells until the 2024 bond (amount outstanding: EUR87.0m) matures on 6 December of that year. DRAG's ability to ride out a long period of low commodity prices coupled with the volatility of the oil price mean that the company's Knight and Wyoming assets have substantial option value. The option value of undrilled wells at the Knight pad and in Wyoming account for 27% of our enterprise valuation of DRAG. We maintain our Add recommendation at an unchanged price target of EUR9.50.

