Original-Research: Deutsche Rohstoff AG (von First Berlin Equity Research Gmb...

Original-Research: Deutsche Rohstoff AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Deutsche Rohstoff AG

Unternehmen: Deutsche Rohstoff AGISIN: DE000A0XYG76

Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.12.2021 Kursziel: EUR31,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 20.04.2021 (vorher: hinzufügen) Analyst: Simon Scholes, CFA

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 28,00 auf EUR 31,00.

Zusammenfassung: Das Ergebnis des ersten Produktionsmonats der zwei Meilen langen horizontalen Buster-Bohrung der DRAG im Powder River Basin in Wyoming liegt sowohl über unseren Erwartungen als auch über der anfänglichen Produktion der benachbarten Bohrungen. Die Bohrung produzierte 864 Barrel Öl pro Tag, was 25.920 Barrel pro Monat entspricht. Derzeit gibt es bei der Buster-Bohrung noch keine Infrastruktur für die Gasförderung, so dass die Produktion ausschließlich aus Öl bestand. Wir gehen davon aus, dass die Infrastruktur für die Gasförderung im nächsten Jahr installiert wird. Hätte das Bohrloch sowohl Öl als auch Gas gefördert, wäre die Produktion im ersten Monat auf der Basis von Barrel-Öl-Äquivalenten (BOE) nach unserer Schätzung um mindestens 5 % höher gewesen und hätte bei ca. 27.250 BOE gelegen. Dies steht im Vergleich zu der Prognose von 25.000 BOE in unserer jüngsten Studie vom 7. Oktober. Mit 28.000 Netto-Acres ist das Powder-River-Basin-Landpaket der DRAG mehr als fünfmal so groß wie die 5.000 Netto-Acres, die von der DRAG-Tochter Cub Creek Energy betrieben werden, die derzeit den größten Beitrag zu den Konzerneinnahmen leistet (FBe: >85% der Gesamteinnahmen 2021). Die DRAG sieht auf dem Powder-River-Basin-Landpaket ein Potenzial für 50-100 horizontale Zwei-Meilen-Netto-Bohrungen. Dies steht im Vergleich zu den ca. 39 Netto-Zwei-Meilen-Äquivalent-Horizontalbohrungen, die Cub Creek Energy in Colorado betreibt. Wir erwarten, dass DRAG Anfang nächsten Jahres den Umfang der ersten zusätzlichen Bohrungen im Powder River Basin bekannt geben wird. Das Unternehmen hat bereits Mitte 2022 als wahrscheinlichen Zeitpunkt für den Beginn der Bohrungen genannt.Wir gehen davon aus, dass DRAG jährlich fünf Bohrungen im Powder River Basin mit Gesamtkosten von USD42,5 Mio. durchführen wird. Bei den derzeitigen Rohstoffpreisen würden fünf neue Bohrungen im ersten Jahr zu Einnahmen von USD37 Mio. führen. Bis zur Bekanntgabe des Umfangs des Bohrprogramms 2022 haben wir jedoch noch keine zusätzlichen Bohrungen im Powder River Basin in unsere GuV-Prognose einbezogen. Der Anstieg der Einnahmen, den wir für 2022 prognostizieren, ist hauptsächlich auf den Produktionsstart von zwölf 2,25-Meilen-Horizontalbohrungen auf dem Knight-Pad in Colorado Mitte November zurückzuführen. In unserer jüngsten Studie vom 7. Oktober schätzten wir den Wert von potenziell 75 zusätzlichen Bohrungen im Powder River Basin auf USD57 Mio. Nach den positiven Ergebnissen der Buster-Bohrung erhöhen wir diesen Wert auf USD61 Mio. und unser Kursziel für die DRAG-Aktie um EUR3 auf EUR31. Wir behalten unsere Kaufempfehlung bei.

First Berlin Equity Research has published a research update on Deutsche Rohstoff AG (ISIN: DE000A0XYG76). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 28.00 to EUR 31.00.

Abstract: The result of the first month of production from DRAG's two-mile horizontal Buster well in Wyoming's Powder River Basin is above both our expectation and initial production from neighbouring wells. The well produced 864 barrels of oil per day, equivalent to 25,920 barrels per month. At present there is no gas transportation infrastructure at the Buster well and so production was entirely oil. We assume gas infrastructure will be installed next year. If the well had produced both oil and gas, we estimate that month one production on a barrel of oil equivalent (BOE) basis would have been at least 5% higher at ca. 27,280 BOE. This compares with the forecast of 25,000 BOE in our most recent study of 7 October. At 28,000 net acres, DRAG's Powder River Basin land package is over five times the size of the 5,000 net acres operated by DRAG's subsidiary, Cub Creek Energy, which currently makes the largest contribution to group revenue (FBe: >85% of the 2021 total). DRAG see potential for 50-100 net two-mile horizontal wells on the Powder River Basin land package. This compares with the ca. 39 net two-mile equivalent horizontal wells Cub Creek Energy is operating in Colorado. We expect DRAG to announce the scale of initial additional drilling in the Power River Basin early next year. The company has already mentioned mid-2022 as the likely timing of the start of drilling. We assume DRAG will drill five Powder River Basin wells annually at an aggregate cost of USD42.5m. At current commodity pricing, five new wells would generate year one revenue of USD37m. However, pending the announcement of the scale of the 2022 drilling programme, we have not yet included additional Powder River Basin wells in our P&L forecast. The revenue increase which we forecast for 2022 is due mainly to the mid-November 2021 production start from twelve 2.25 mile horizontal wells at the Knight pad in Colorado. In our most recent study of 7 October we estimated the value of a potential additional 75 Powder River Basin wells at USD57m. Following the positive results from the Buster well, we raise this figure to USD61m and our price target for the DRAG share by EUR3 to EUR31. We maintain our Buy recommendation.

