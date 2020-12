Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS (von GBC AG)

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

Der Spezialist für Mittelstandsanleihen

Durch das sehr erfahrene Fondsmanagement und den bewährten Anlagestil, sollte dem Anleihefonds auch zukünftig eine deutliche Outperformance gegenüber der allgemeinen Entwicklung am Mittelstandsanleihenmarkt gelingen

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert in gewissenhaft und sorgfältig ausgewählte Anleihen mittelständischer Unternehmen. Das Kernstück der Fondsauswahl ist das von den Experten der KFM Deutsche Mittelstand AG entwickelte KFM-Scoring als Analyse- und Bewertungsverfahren, welches für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS angewendet wird. Die allgemeine Investmentstrategie des Anleihenfonds basiert auf den Anforderungen der Anleger nach einer attraktiven Rendite, Sicherheit und einem hohen Maß an Transparenz. Den Sicherheitsaspekt adressiert der Anleihefonds v.a. durch Investitionen in ein ganzes Bündel an Mittelstandsanleihen (Risikominimierung durch Streuung) und Investments auf Basis eines auf den Mittelstand zugeschnittenen Analyse- und Bewertungstools (KFM-Scoring-Verfahren).

Die rund 3,30 Mio. mittelständischen Unternehmen in Deutschland (entspricht ca. 99% der Gesamtheit aller Unternehmen) gelten als das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft und als Wachstumsmotor der Volkswirtschaft. Das gesamte Marktvolumen klassischer KMU-Anleihen betrug zuletzt laut den Marktexperten von Bondguide rund 10,0 Mrd. EUR. Diesen Wachstumsmarkt besetzt die KFM Deutsche Mittelstand AG mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS und eröffnet damit Anlegern den Zugang zu den Zinsen bzw. Renditechancen des Mittelstandsanleihenmarktes.

Ein besonderes Merkmal des Mittelstandsanleihenfonds ist seine hohe Transparenz. Entsprechend besteht eine transparente Nachvollziehbarkeit in Bezug auf die getätigten Investments. Der Investor bzw. Anleger kann so jederzeit auf den Informationsportalen des Fonds nachvollziehen, wie sein Geld investiert wird. Daneben ist das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Anlagepolitik (Stichwort: ESG bzw. Nachhaltiges-Investieren) auch ein wesentliches Kennzeichen des Anleihefonds. Der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds wird von imug | rating regelmäßig in Bezug auf Nachhaltigkeitskriterien geprüft und bewertet. Dieser wiederkehrende 'Nachhaltigkeitscheck' ergänzt damit sinnvoll das KFM-Scoring und berücksichtigt bei der qualitativen Analyse der Emittenten relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die eine materielle Auswirkung auf die Performance einer Finanzanlage haben können.

Seit der Fondsauflage Ende 2013 bis zum Auswertungsstichtag Ende September 2020 konnte der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS eine Gesamtrendite (Wertzuwachs inkl. Ausschüttungen) von 41,62% erzielen. Auf annualisierter Ebene ergibt sich hieraus eine jährliche Gesamtrendite von 5,33%, welche v.a. auch auf den hohen Ausschüttungen basiert. Besonders charakteristisch für diesen Rentenfonds ist auch seine relativ geringe Volatilität, welche seit Auflage bei 6,57% lag. Folglich kann der Deutsche Mittelstandsanleihen Fonds als sehr wertstabil eingestuft werden. Zudem spiegeln diese Kennzahlen auch die erfolgreiche Risikomanagementstrategie und auch Qualität des Fondsmanagements wider.

In unserem fünfstufigen Bewertungsmodell erfüllt der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS insgesamt fünf von fünf Kriterien. Somit vergeben wir die Höchstwertung mit 5 GBC-Falken. Dem Fondsmanagement ist es gelungen durch eine sehr gute Performance in den vergangenen Jahren eine deutliche Überrendite auf die von uns geschätzten Kapitalkosten zu erzielen. Ebenso hervorzuheben sind die signifikanten regelmäßigen Ausschüttungen (zuletzt: 2,15 EUR je Fondsanteil) des Anleihefonds an seine Anleger. Darüber hinaus zeichnet sich der Rentenfonds durch seine relativ geringe Volatilität und sehr hohe Transparenz aus. Durch das sehr erfahrene Fondsmanagement, die bewährte Anlagestrategie und dem weiterhin attraktiven Mittelstandsanleihenmarkt, sollte der Fonds auch zukünftig eine überzeugende Performance erzielen können. Wir empfehlen den Fonds deshalb zum Kauf.

Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 10.12.20 (12:52 Uhr)

