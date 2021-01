^

Original-Research: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS - von GBC AG

Einstufung von GBC AG zu Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Unternehmen: Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

ISIN: LU0974225590

Anlass der Studie: Managementinterview Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann

11.01.2021 - GBC Managementinterview mit Hans-Jürgen Friedrich Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS

Der Markt für Mittelstandsanleihen hat sich im Jahr 2020 trotz der Corona- Pandemie gut entwickelt und stellt auch für 2021 ein interessantes Anlagesegment in Deutschland dar. Vor diesem Hintergrund haben wir ein Interview mit dem Mittelstandsanleihen-Spezialisten Hans-Jürgen Friedrich vom Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zu dessen Anlagestrategie und den Chancen am Mittelstandsanleihen Markt geführt.

GBC AG Investment Research: Bitte um eine Kurzerläuterung der Strategie und was ist in Ihren Augen der USP, der diese Strategie von den anderen Fonds unterscheidet?

KFM AG, Herr Friedrich: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS investiert seit Fondsauflage vornehmlich in ausgewählte Anleihen von Unternehmen des deutschen Mittelstands. Kernstück unserer Fondsauswahl ist das umfassende KFM-Scoring-Verfahren, das für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS entwickelt wurde. Damit werden die Mittelstandsanleihen herausgefiltert, die ein attraktives Rendite-/Soliditätsprofil aufweisen. Ziel des Fonds ist es, die Bonitätsrisiken für den Anleger durch eine sorgfältige Auswahl und eine breite Streuung weitestgehend zu reduzieren. Neben der breiten Streuung der Investments reduziert der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS die Kursänderungsrisiken des Vermögens durch eine intelligente Fonds- struktur. Der auf eine kurze bis mittlere Restlaufzeit ausgerichtete Fonds teilt sich in einen relativ schnell liquidierbaren Teil und in ein hochverzinstes Kernportfolio auf. Wir schaffen mit diesen Elementen für den Anleger eine attraktive Kombination: vollumfängliche Transparenz, eine breite Risikostreuung und nicht zuletzt auch Flexibilität bei der möglichen Veräußerung des Fondsanteils.

GBC AG Investment Research: Gibt es eine Zielgröße, die Sie bei den Renditen, Volatilitäten etc. anstreben und wurde diese in der Vergangenheit erreicht?

KFM AG, Herr Friedrich: Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS strebt als Anlageziel eine Renditeentwicklung in Höhe von 3%-Punkten über der Rendite von 5-jährigen Bundesobligationen an. Dieses Ziel wurde seit Fondsauflage durchgängig erreicht und brachte dem Anleger jedes Jahr eine Ausschüttungsrendite oberhalb von 4,0% p.a. nach Abzug der laufenden Fondskosten. Mit einer Schwankungsbreite in Höhe von 5,90% seit Fondsauflage befinden wir uns in einem angemessenen Korridor. Bei der Beurteilung von Anleihen in einem Portfolio kommt es jedoch besonders darauf an, dass fortlaufend die Zinsen bezahlt werden und am Ende die Anleihe zurückbezahlt wird. Mit dem derzeitigen durchschnittlichen Kupon in Höhe von mehr als 6,0% hat das Assetmanagement zusätzlich einen Puffer, um Schwankungen wieder auszugleichen. Die intelligente Portfoliostruktur und die Überwachung aller Investments mit dem KFM-Scoring hat sich seit Fondsauflage auch in schwierigen Marktsituationen bewährt.

GBC AG Investment Research: Wie schätzen Sie das aktuelle Marktumfeld ein?

KFM AG, Herr Friedrich: Die fortlaufende Entwicklung der Eigenkapital- und Liquiditätsvorschriften sowie der Bewertungsrichtlinien für Sicherheiten (Basel II bzw. IV) engen die Kreditvergabe-möglichkeiten von Kreditinstituten weiter ein und zwingen größere mittelständische Unternehmen immer öfter dazu weitere Finanzierungsquellen - vorzugsweise den Anleihemarkt - zu nutzen. Diese Entwicklung wird weiterhin dafür sorgen, dass für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS das Angebot für weitere Investments erhalten bleibt. Derzeit überwachen unsere Experten Anleihen in einem Gesamtumfang von rund 190 Mrd. Euro. Wir stellen fest, dass sich immer wieder attraktive Perlen mittelständischer Unternehmen finden lassen. In Bezug auf mögliche Zinssteigerungen in der Zukunft sehen wird uns mit den beschriebenen, kurzen bis mittleren Restlaufzeiten und hohen Zinspuffern in Form einer durchschnittlichen Kuponrendite von mehr als 6,0% gut aufgestellt.

GBC AG Investment Research: Welche Anlegerzielgruppe soll von Ihnen primär angesprochen werden und wie sieht gegenwärtig Ihre Investorengruppe aus?

KFM AG, Herr Friedrich: Wir streben eine sehr breite Streuung der Fondsanteile auf viele unterschiedliche Anlegergruppen an. Primär würde der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS für die Anleger und Investoren konzipiert, die an der Rendite von Mittelstandsanleihen partizipieren wollen, ohne das Risiko eines Einzelinvestment einzugehen oder aber den intensiven Aufwand bei der Auswahl und der Überwachung von geeigneten Anleihen nicht leisten können. Mit dem Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS steht ein Zinsbaustein zur Verfügung, der nach Kosten und Inflation einen nachhaltigen Renditebeitrag leistet und jährlich seinen erwirtschafteten Nettoertrag ausschüttet. Wir freuen uns darüber, dass zunehmend Stiftungen und Versicherungsgesellschaften sowie Family Offices und Vermögensverwalter den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS als Zins-Baustein in der Vermögensanlage nutzen.

GBC AG Investment Research: Unser Wahlspruch ist immer 'Transparenz ist der Anfang eines jeden erfolgreichen Investments'. Wie setzen Sie das Thema für Anleger um?

KFM AG, Herr Friedrich: Ein besonderes Merkmal des Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS ist seine hohe Transparenz. Der Investor bzw. Anleger kann jederzeit auf den Informationsportalen des Fonds nachvollziehen, wie sein Geld investiert wird. Zusätzlich werden die Anleger und Investoren über den kostenfreien Newsletter 'KFM-Telegramm' alle 14 Tage über die aktuellen Entwicklungen auf dem Mittelstandsanleihen Markt und der Investments des Fonds informiert. Unser Ziel ist es bereits seit Fondsauflage, den Anlegern transparent aufzuzeigen, wie die prospektierten Anlagegrundsätze und Richtlinien in der Praxis umgesetzt werden. Von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Rödl & Partner wird fortlaufend die Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Transparenzrichtlinie geprüft. Den Prüfungsbericht stellen wir den Anlagern auf der Internetseite des Fonds zur Verfügung. Für die vorbildliche Einhaltung des Regelwerkes wurden wir Anfang 2020 mit dem transparenten Bullen ausgezeichnet. Ohne die Transparenz, die wir auch von den Emittenten oder emissions-begleitenden Banken einfordern, wäre die Überprüfung der Bonität des Emittenten, der Qualität der Anleihe oder die Nachhaltigkeit des Investments nicht möglich. Transparenz ist auch aus unserer Sicht der Schlüsselfaktor bei der Auswahl eines Investments.

GBC AG Investment Research: Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt auch bei der Geldanlage eine immer wichtigere Rolle. Erläutern Sie uns bitte Ihre Umsetzung des immer bedeutender werdenden Themas ESG & Nachhaltigkeit in Ihrem Fonds:

KFM AG, Herr Friedrich: Im Jahr 2018 hat die KFM Deutsche Mittelstand AG erstmals eine Portfolioüberprüfung im Hinblick auf Nachhaltigkeitsaspekte für den Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS von imug | rating durchführen lassen. Mit dieser Portfoliountersuchung auf Basis anerkannter ESG- Kriterien ergänzt das Fondsmanagement des Deutschen Mittelstandsanleihen Fonds das KFM-Scoring und berücksichtigt bei der qualitativen Analyse der Emittenten relevante Nachhaltigkeitsindikatoren, die eine Auswirkung auf die Performance einer Finanzanlage haben können. Ins Portfolio des Mittelstandsanleihen-Fonds werden somit nach einer sorgfältigen Prüfung des Unternehmens (bzw. der Anleihe) nur Emittenten aufgenommen, die auch umfangreichen Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Ende 2020 wurde das Portfolio des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS zum dritten Mal durch imug | rating analysiert und bewertet. Im Mittelpunkt hierbei stand die Bewertung aller Portfoliotitel nach am Markt für nachhaltige Finanzanlagen anerkannten Nachhaltigkeitsaspekten mit besonderem Schwerpunkt auf bedeutende ESG-Risiken. Zu diesen zählen v.a. der Ausweis von Aktivitäten in kontroversen Geschäftsfeldern und von signifikanten Kontroversen im Zusammenhang mit schwerwiegenden bzw. systematischen Verstößen gegen internationale Nachhaltigkeitsnormen, sowie eine Analyse der Wertpapiere in Bezug auf erbrachte ESG-Leistungen und die Vermarktung positiver Produkte und Dienstleistungen. Gemäß dem vorliegenden Prüfungsvermerk der imug | rating wird das Portfolio (Kern- und Liquiditätsportfolio) des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS unter Berücksichtigung einschlägiger Nachhaltigkeitskriterien als neutral bis positiv und als nahezu frei von ESG-Risiken eingestuft. Diese Bewertung basiert auf der Untersuchung und der Bewertung der zum Stichtag 01.08.2020 im Portfolio gelisteten Anleihen. Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS ist nach dem Prüfungsurteil der imug | rating für nachhaltigkeitsorientierte Anleger geeignet.

GBC AG Investment Research: Herr Friedrich, Haben Sie selbst in Ihr Produkt investiert?

KFM AG, Herr Friedrich: Selbstverständlich bin ich als Überzeugungstäter in Sachen Deutscher Mittelstand in unserem Fonds investiert. Meine Begeisterung wird übrigens von allen Teammitgliedern und deren Umfeld geteilt.

GBC AG: Herr Friedrich, vielen Dank für das Gespräch.

Hinweis: Wir haben den Fonds kürzlich in unser laufendes Research-Coverage aufgenommen. Unsere zuletzt erschienene ausführliche Studie (Initial Coverage) zum Anleihefonds ist unter nachfolgendem Link herunterladbar:

https://irpages2.eqs.com/Download/Research/20201210_DMAF_IC.pdf

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/21979.pdf

Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter:

http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung +++++++++++++++ Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 11.01.21 (19:20 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 12.01.21 (10:00 Uhr)

übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°